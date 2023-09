Francesca Michielin annulla il tour dopo l’operazione/ “Dolori addominali insostenibili”

Francesca Michielin: tour annullato dopo l’operazione

Francesca Michielin, dopo aver subito un’operazione che l’ha costretta ad annullare alcune date del tour, annuncia che, a causa di un problema di salute che ha scoperto circa un anno fa, ha dovuto alzare bandiera bianca e annullare tutto il tour. L’artista lo annuncia con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui apre il cuore ai fan raccontando nei dettagli cosa è accaduto e i motivi per cui ha deciso di fermarsi. “Un anno fa ho scoperto di avere un problema fisico. Ho cercato di conviverci, continuando a fare la mia vita, nonostante la presenza costante del dolore, ma l’ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi, proprio nel coabitare con la mia fragilità“, scrive l’artista.

“Sia chiaro: ci sono problemi ben più gravi del mio, ero e sono una persona molto fortunata e ho affrontato questo disagio con lo spirito più propositivo possibile, e il tour, in modo particolare, con la vostra presenza, mi ha dato un’energia incredibile”, puntualizza l’artista che poi svela cos’è successo dopo l’operazione.

Francesca Michielin e i problemi di salute

Dopo l’operazione subita, Francesca Michielin ha seguito tutto ciò che le hanno detto i medici per ristabilirsi e ricominciare a fare musica tornando così dal suo pubblico. “L’intervento è fortunatamente riuscito benissimo grazie a un personale medico eccellente a cui non smetterò mai di essere grata e, anche se diverso dal solito, è stato un agosto ricco di affetto, creatività, lentezza, natura, e le vostre good vibes che sono arrivate tutte con la vostra costante premura e attenzione”, ha scritto la Michielin.

Poi la presenza di dolori insostenibili che non le permettono ancora di tornare a cantare. “Negli ultimi dieci giorni, come da “protocollo”, sono tornata, lentamente, a fare musica. Provando a fare il consueto training vocale, ho avvertito dei dolori addominali sempre più importanti, che si sono intensificati e sono diventati insostenibili. Pensavo sarebbero rientrati, che era tutto normale, ma ogni giorno stavo sempre peggio. Quindi sono qui per scusarmi con voi, con tutta me stessa, perché mi trovo costretta ad annullare anche le ultime date del tour estivo e i prossimi impegni.”, ha concluso ricevendo il sostegno di fan e amici come Laura Pausini, Emma Marrone, Giuliano Sangiorgi, Levante e tanti altri.

