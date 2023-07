Francesca Michielin “Bassano del Grappa è la mia casa, Milano non fa per me”/ “I miei genitori…”

Francesca Michielin ancorata alle sue radici: “Milano non fa per me“

Francesca Michielin sa quanto sia importante rimanere attaccati alle proprie radici, alle proprie origini. Il successo può essere travolgente per un cantante, così com’è capitato a lei in tutti questi anni, ma è fondamentale non dimenticare da dove si è partiti. Lei lo sa benissimo e, come racconta in un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato di vivere ancora nel suo paese d’origine, tra le montagne e in mezzo alla natura, anziché in una città come Milano.

“Vivo ancora a Bassano del Grappa, che è la mia casa, il posto dove mi riposo e ricarico“, ha rivelato la cantante, che quest’estate è impegnata in giro per l’Italia con il suo tour L’estate dei cani sciolti. La Michielin è legatissima alla sua terra e alla natura che la circonda, e lì trova sempre la giusta ispirazione e la ricarica di energie: “Le montagne, la natura, gli spazi aperti sono fonte d’ispirazione e luogo ideale per me per scrivere e comporre. Ho provato a vivere lontano da qui, mi sono trasferita per un po’ a Milano, ma non fa per me. Mi manca la carica che mi danno le mie valli“.

Francesca Michielin e il supporto dei genitori nel corso della sua carriera

Ma Francesca Michielin sa anche quanto è stato importante il supporto ricevuto dalla sua famiglia, in questo percorso artistico e musicale che, dalla vittoria a X-Factor nel 2011, ha vissuto una parabola ascendente. Nel corso dell’intervista, in particolare, elogia i suoi genitori per il sostegno in ogni scelta fatta: “Ho cominciato a fare questo lavoro a 16 anni e non avrei potuto senza l’appoggio dei miei genitori. Non mi hanno mai forzato o spinto a fare qualcosa, non hanno mai imposto scelte e per questo non smetterò mai di ringraziarli. Ancora oggi sono io a dover chiedere il loro parere o a far ascoltare loro i miei pezzi. Sono molto riservati, ma mi danno grandissima forza e so che per me ci sono sempre“.

