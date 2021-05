Francesca Michielin/ “I miei capelli donati ai malati oncologici”

Francesca Michielin torna a esibirsi in televisione sul prestigioso palco del Concerto del primo maggio. Dopo il successo della sua partecipazione a Sanremo (si è classificata seconda in coppia con Fedez), Francesca è pronta a cantare ancora Chiamami per nome, uno dei brani più rappresentativi della scorsa edizione del Festival. A farlo insieme a lei, il solito Fedez, che con lei collabora dai tempi dell’uscita del singolo Cigno nero, nel lontano 2013.

Più di recente, Francesca ha avuto modo di conoscere Chiara Ferragni, la moglie di Fedez, e di stringere con lei e con i loro due figli Leone e Vittoria una bella amicizia. Nei confronti di questi ultimi, in particolare, Francesca si sente un po’ zia: “L’ho vissuta davvero come se fosse mia nipote”, ha dichiarato la cantante, che pochi giorni prima del parto si trovava a Sanremo con il padre. L’ansia di lui era palpabile: il rapper non vedeva l’ora che nascesse, e così anche Francesca, che ha vissuto intensamente questa emozione oltre a quella per lei ancor più grande di sfilare per la seconda volta all’Ariston.

Francesca Michielin spiega cosa c’è dietro al suo cambio look

Già nel 2016, infatti, Francesca Michielin aveva preso parte a Sanremo e anche in quell’occasione si era classificata seconda. Questa volta, però, è stata per certi versi ancor più speciale. Francesca si è presentata in tv con un look tutto nuovo a partire dai capelli, tagliati di netto poco sopra le spalle. “Ho deciso di tagliare i capelli a ridosso della prima serata”, ha raccontato la cantante a Verissimo, “un po’ perché tagliare i capelli è sempre un segno di cambiamento e poi per fare una cosa che ho sempre voluto fare”. Tra i motivi del gesto, l’intenzione di donare le sue ciocche a un’associazione a supporto dei malati oncologici. “Ho fatto questa donazione in forma anonima, ho pensato che non sarebbe stato giusto buttare i miei capelli e li ho voluti regalare a uno di questi enti che li raccolgono per chi li ha persi a causa delle cure”.

Francesca Michielin: “Sono cresciuta con la musica”

Quanto alla musica, Francesca Michielin considera il suo percorso ancora tutto in divenire: “Sono praticamente cresciuta con la mia musica: quando ho vinto X Factor facevo ancora la terza superiore e quindi sono cresciuta di pari passo col mio percorso lavorativo. Iniziando così giovane devi essere sempre super professionale in tutto e ti è concesso poco di sbagliare. Anche se sei giovane è come se il mondo non ti perdonasse e tutti si aspettano che tu sia matura al 100%, ma siamo sempre in evoluzione, a qualsiasi età”.



