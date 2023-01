Francesca Michielin “Non sappiamo farci i ca*i nostri”/ Lo sfogo sui social

Francesca Michielin: “Commenti non richiesti e non veri”

Francesca Michielin, con un video su Tik Tok, ha fatto una riflessione sui “commenti non richiesti” che spesso le persone scrivono sui social. Nel video la cantante si mostra inizialmente senza trucco e con una maschera di bellezza sul viso, poi inizia con il make-up: “Sono piena di frasi tutte queste frasi come “Ma tutti questi brufoli cosa sono?”. “Dì la verità, stai mangiando schifezze in questo periodo, scommetto”, “Ma sei pazza a sollevare quei pesi in palestra? Guarda che ti ingrossi”, “Ti vedo un po’ troppo magra”, “Ma mangi vero?”, “Ma sbaglio o in questo periodo sei a dieta? No perché mi sembra che mangi un botto, non ti fai mancare proprio niente”, “Guarda che per fare il tuo lavoro, l’immagine è fondamentale”, “Ma come è ingrassata quella lì oh”, “Ma ci si potrà mica ridurre così”…”. Francesca Michielin li ha definiti “commenti non richiesti e non veri”, in quanto molto spesso non conosciamo la storia della persona che abbiamo di fronte e non siamo medici specialisti.

Francesca Michielin: la riflessione sull’uso dei social

Dopo l’elenco delle critiche che spesso riceve, Francesca Michielin ha voluto fare una riflessione sull’uso scorretto che spesso si fa dei social: “I social ci hanno portato ad avere un’opinione su tutto, anzi ci inducono a commentare qualsiasi cosa anche se non ci è richiesto”. E ha aggiunto: “Siamo tutti convinti di avere la verità in tasca, abbiamo smesso di fidarci e affidarci a persone competenti, ma soprattutto non sappiamo più farci i ca*** nostri”. La cantante e conduttrice di X Factor ha quindi invitato tutti i suoi follower a fare un esercizio prima di commentare l’aspetto fisico degli altri: “Fermiamoci un attimo, chiediamoci perché dovremmo commentarlo e soprattutto se commentandolo, faremmo qualcosa di utile. Vi assicuro che facendo questo tipo di ragionamento ci si rende presto conto che commentare il corpo altrui, la condizione fisica altrui in generale non serve a niente, anzi, spesso l’altra persona può rimanerci molto male”. Il video, intitolato “Commenti non richiesti – una piccola riflessione”, ha ottenuto oltre 85.000 visualizzazioni e più di 6mila like.

