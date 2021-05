Francesca Mozer, compagna Zucchero Fornaciari/ “Lei sa quando lasciarmi libero”

Tra qualche mese saranno ben trenta gli anni di vita che Francesca Mozer e Zucchero hanno convissuto ma nessuno ha mai sentito di loro sui settimanali di gossip e tra i pettegolezzi da leggere sotto l’ombrellone e questo fa onore ad entrambi in questo mondo moderno. Lei è la storica compagna di Zucchero che condivide la vita con lei ormai dal 1992 e che gli ha regalato un figlio, Adelmo Blue Fornaciari. Uno dei più trasgressivi interpreti della musica italiana ha scelto la pace e la tranquillità per la sua vita privata tanto da non dare mai adito al gossip stando lontano da pettegolezzi e crisi, almeno ufficialmente. Lui questa sera salirà sul palco di Top Dieci su Rai1 mentre lei continuerà a seguirlo dietro le quinte o magari piazzandosi davanti alla tv.

Francesca Mozer, compagna di Zucchero/ "Trent'anni insieme dosando bastone e carota"

Francesca Mozer, compagna di Zucchero: “Lei sa quando lasciarmi libero”

Ma chi è Francesca Mozer? Classe 1968, nata a Pietrasanta e cresciuta in provincia di La Spezia, è una donna solare e curiosa che ama la vita di campagna tanto da vivere in Lunigiana in una fattoria insieme alla sua dolce metà. Nata da padre svizzero, Alfred René François, e da madre italiana, ama vivere in sintonia con la natura tanto da vivere con quello che è prodotto dalla terra e dagli animali che ci vivono, comprese le trote del laghetto. Proprio il modo di essere di Francesca, una donna semplice e mai invadente, ha colpito e tenuto bene al laccio Zucchero che apprezza di lei il suo modo di capire quando è il momento di lasciarlo solo e libero.

LEGGI ANCHE:

Zucchero/ "Cultura? Ultima ruota del carro". Intanto duetto con Loredana BertèZucchero/ “Influencer? Chi li segue è senza personalità. Dio? Sono ancora ateo ma...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA