Francesca Musci e Andrea Ghiselli sono diventati genitori, l’annuncio social

Francesca Musci e Andrea Ghiselli sono diventati genitori. A dare l’annuncio del lieto evento è stata la neomamma con una storia pubblicata su Instagram. Francesca ha pubblicato la foto del braccialetto del neonato e a corredo ha scritto la didascalia: “Grazie a tutte, sono molto stanca e provata”. Il piccolo Riccardo è nato nella notte tra il 25 e il 26 luglio alle ore 4.34, fa sapere la neo mamma, e ha il doppio cognome. Nei giorni scorsi, l’ex protagonista di Matrimonio a Prima Vista aveva raccontato sui social di essere vicinissima al parto condividendo l’emozione con i suoi followers. Francesca Musci e Andrea Ghiselli avevano partecipato al programma in due diverse edizioni. Non hanno affrontato il percorso insieme ma si sono conosciuti a distanza di tempo quando la loro avventura nel programma era terminata. Entrambi in passato avevano scelto di partecipare a Matrimonio a Prima Vista in cerca del vero amore.

Nella seconda edizione del programma, Francesca aveva scelto di sposare Stefano Protaggi. La loro fu la coppia più longeva del programma ma dopo cinque anni i due decisero di separarsi. Andrea Ghiselli ha partecipato alla terza edizione del programma sposando Nicole Soria. Il matrimonio durò solo qualche mese e al termine di quell’esperienza Andrea Ghiselli ha avuto una storia con Sitara, altra protagonista di quell’edizione. Nel 2021, Andrea ha conosciuto Francesca Musci e dalla loro unione è nato ora il piccolo Riccardo.

Francesca Musci e Andrea Ghiselli travolti dalle critiche, come mai?

Francesca Musci ha vissuto momenti complicati durante il parto. Sembra infatti che il parto sia stato piuttosto lungo. Nei giorni scorsi, Francesca aveva infatti rivelato ai suoi followers di essere in procinto di dare alla luce il bebè ma che il piccolo aveva deciso di farsi attendere un po’ di più rispetto alle previsioni. Francesca Musci e Andrea Ghiselli avevano comunicato l’arrivo del loro primo figlio a gennaio. Entrambi avevano mostrato sorridenti la foto dell’ecografia. Poi a marzo il gender reveal, che ha svelato che il futuro nascituro era proprio un maschietto, come la Musci aveva sempre sospettato.

La coppia era sempre stata indecisa sul nome da dare sul piccolo in arrivo, tanto che alla fine gli aveva affibbiato l’appellativo di “Singhiozzino”. Alla fine, Francesca e Andrea hanno deciso di chiamare il loro primo figlio Riccardo come riportato nelle storie Instagram. La loro relazione per un certo periodo di tempo è stata criticata. Grandi polemiche hanno travolto anche la gravidanza di Francesca. La loro relazione fatta di tira e molla ha appassionato i followers di Instagram, che non erano pronti a scommettere su questo nuovo amore targato Matrimonio a Prima vista.













