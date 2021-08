Francesca Musci e Andrea Ghiselli stanno insieme?/ Dopo Matrimonio a prima vista…

Sarebbe nata un’altra coppia grazie a Matrimonio a prima vista Italia. Non sono stati però gli esperti del programma a far nascere l’amore questa volta, perché i due protagonisti di questo articolo non sono stati accoppiati ma hanno partecipato a due edizioni diverse. Lei è Francesca Musci, che abbiamo visto nella seconda edizione del programma di Real Time in coppia con Stefano Protaggi; lui invece è Andrea Ghiselli, che ha partecipato alla quinta edizione del reality. Quest’ultimo, in particolare, è stato spesso criticato e particolarmente sotto i riflettori per il rapporto con Nicole, la ragazza a cui è stato accoppiato. I due si erano lasciati male, poi lui ha intrapreso una relazione con un’altra concorrente della stessa edizione, Sitara, anche questa però finita male. Oggi Andrea avrebbe trovato l’amore proprio insieme a Francesca.

Francesca Musci e Andrea Ghiselli, è nato l’amore?

Stando a quanto fa notare il VicolodelleNews, Francesca e Andrea si frequentano ormai da tempo, tuttavia negano che tra loro ci sia un coinvolgimento di tipo romantico. Eppure gli scatti condivisi sui social che li vedono insieme mostrano un rapporto ben diverso dall’amicizia. Probabilmente i due preferiscono non rendere ancora ufficiale la loro relazione proprio in virtù delle storie precendenti, in particolare quella della Musci che ha chiuso non proprio nel migliore dei modi una storia da poco. Certo è che, di fronte a queste immagini, non ci vorrà molto prima che i due escano allo scoperto.

