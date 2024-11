Erik Ilardo e Valentina Pangallozzi hanno superato – con qualche difficoltà – la loro esperienza altalenante a Matrimonio a prima vista Italia 2024 passata attraverso non pochi problemi, addirittura un profondo e complesso litigio che li ha portati a separarsi per un breve periodo di tempo; ma il tutto concluso con l’ottima decisione di tentare nuovamente a costruire qualcosa su quelle che sarebbero potute essere macerie. Ad oggi – infatti – Erik e Valentina confermano di stare nuovamente assieme, in attesa di scogliere gli ultimi dubbi sul loro rapporto, ma già con alcuni piccoli progettini all’orizzonte: per ora – spiega lei – una convivenza, più avanti magari anche un figlio.

Pietro De Luca e Chiara Maderna a Matrimonio a prima vista/ "Mi ha mentito su tutto e non l'ho sopportato"

Valentina Pangallozzi e Erik Ilardo: cosa è successo dopo la fine di Matrimonio a prima vista Italia 2024

“Abbiamo avuto una brutta crisi il mese scorso” spiega immediatamente Erik Ilardo nello studio di Matrimonio a prima vista Italia 2024, collegandola “soprattutto alla distanza” in quella che racconta essere stata (dalla fine del programma al momento del confronto) “una parabola di emozioni”: dal conto suo il marito sottolinea che “noi siamo agli antipodi, ragioniamo pensiamo e vediamo la vita in modo diverso” e nei primi momenti della relazione “abbiamo provato a convivere, ma era troppo presto”. In tutto questo – comunque – Erik sottolinea che “l’affetto non è mai mancato, l’abbiamo trovato da subito e forse è stato anche quello ad unirci”.

Asia Marchesi e Anthony Giavarini felicissimi dopo Matrimonio a prima vista/ "Abbiamo in programma dei figli"

In lacrime – ma anche lievemente felice -, Valentina Pangallozzi ricorda che “dopo la scelta” fatta alla fine del programma “abbiamo imparato a conoscerci e mentre cresceva il nostro affetto, al tempo stesso crescevamo anche le differenze e le discussioni, poi siamo entrambi abbastanza testarde e non trovavamo un punto”; ma è proprio lei a confermare che “della convivenza ne abbiamo parlato diverse volte, ma avendo vite completamente diverse serve tempo per organizzarci e per trovare un punto che vada bene ad entrambi”.