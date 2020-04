Francesca Neri compagna di Claudio Amendola/ Mia mamma meno male è scomparsa prima del coronavirus…

Pubblicità

Da tempo i fan si chiedono che fine abbia fatto Francesca Neri, attrice e compagna storica di Claudio Amendola. Almeno per quanto riguarda le interviste e l’attività sui social: quest’ultimo sembra proprio un mondo che cozza con quello dell’artista. In questi giorni si trova a Roma con Claudio e il figlio Rocco, anche se avrebbe preferito trovarsi a Levico. La famiglia si stava per spostare, a rivelato poco tempo fa a L’Adige, ma l’emergenza è scoppiata prima che potessero vivere una mini-vacanza di dieci giorni nel loro appartamento. “Avremmo dovuto lasciare Rocco, nostro figlio, da solo”, ha dichiarato, “e comunque è più giusto stare a casa, no?”. La quarantena poi per la Neri è iniziata in realtà due anni fa, a causa di una malattia cronica che l’ha debilitata per molto tempo. Ecco perchè le notizie sul suo conto scarseggiavano. “Ho dovuto smettere di lavorare”, ha sottolineato, “ho passato tantissimo tempo a casa”. Non appena ha iniziato a stare bene, l’emergenza Coronavirus si è fatta sentire, anche se Francesca sa di non essere ancora guarita del tutto. “Negli ultimi due anni ho fatto un viaggio dentro me stessa”, ha raccontato, “e adesso l’isolamento costringerà tutti quanti a fare la stessa cosa”. E forse è proprio questa la sua forza, quel qualcosa in più che oggi può condividere con gli amici, che sostiene a distanza. “Pensavo che dopo questi due anni per me complicati sarebbe stato difficilissimo ricominciare”, ha aggiunto, “invece, se potessi, andrei in prima linea! Farei qualsiasi cosa per rendermi utile”.

FRANCESCA NERI: “QUARANTENA? SIAMO SUPER RODATI”

Francesca Neri e Claudio Amendola stanno insieme da tanti anni e la convivenza forzata di questi mesi non li ha di certo spaventati. “Siamo super rodati”, ha detto l’attrice poco tempo fa a L’Adige. Questo però non le ha impedito di provare una forte ansia per tutto quello che stava accadendo, un vero pericolo per chi non la sa gestire e rischia di cadere in depressione. Nelle sue giornate, Francesca si divide fra telefonate, cucina e videochiamate con i parenti che abitano a Trento. Il suo pensiero però va alla madre, scomparsa la scorsa estate. “Meno male”, dice la Neri, sapendo di essere brutale, “sennò sarebbe stata una tragedia. Ci ho pensato tante volte in questi giorni: come avremmo fatto, lei a Levico e noi a Roma? Come avremmo potuto assisterla? E poi era una donna molto ansiosa: come avrebbe vissuto tutto questo? Il cielo le ha fatto un regalo… La sua vita l’ha comunque vissuta, aveva 90 anni. E in tutti questi anni abbiamo potuto seguirla”. Oggi, sabato 25 aprile 2020, Verissimo – Le storie manderà in onda, in replica, un’intervista di Claudio Amendola. La vita di entrambi negli ultimi anni è cambiata molto. Prima l’infarto subito dall’attore, un pericolo scampato anche grazie al pronto intervento della moglie, che ha intuito quanto la situazione fosse grave. Poi la malattia cronica che ha colpito la stessa Neri. “La lunga sosta forzata mi ha fatto molto riflettere”, ha detto al quotidiano in merito al suo lavoro, “non è detto che torni a fare ciò che facevo prima”. Quanto ha dovuto vivere sulla propria pelle ha spinto l’attrice a fare una profonda analisi di se stessa e sa di essere stata segnata. “Ho voglia di essere una persona più che un personaggio”, conclude.



