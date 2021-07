Francesca Parisella/ “Sono innamorata, maternità? Traguardo bellissimo ma c’è tempo…”

Ospite di Gigi Marzullo nel suo programma Sottovoce, Francesca Parisella, volto di Rai2 e voce di Radio 2. La giornalista ha raccontato i suoi esordi ai telespettatori della trasmissione di Rai1: “Io ho iniziato mentre stavo finendo l’Università. Ho partecipato a una selezione per la Rai dove cercavano volti nuovi per il digitale terrestre, era il 2003-2004”, ha esordito. La Parisella riuscì a superare la selezione e l’allora direttore Giovanni Blasi decise di farle condurre un programma dedicato ai giovani, quindi legato al mondo dell’università. Dopo tanta gavetta oggi si dice molto contenta del percorso fatto, “anche se mi è costata molta fatica”, ha ammesso. “Sono molto soddisfatta anche dei tanti sacrifici fatti, mi è capitato di dormire un’ora a notte”, ha svelato. Per questo non si è sposata e non è diventata ancora mamma: “Sono stata impegnata con il lavoro ma c’è tempo per tutto”, ha commentato.

A proposito della maternità: “E’ un traguardo bellissimo perché provengo da una famiglia numerosa, 4 figli, 3 femmine e un maschio. Crescere in una famiglia numerosa è bellissimo”, ha svelato, ricordando il grande affiatamento e ringraziando i suoi genitori “per il coraggio di mettere al mondo 4 figli”. Oggi vive con i suoi due Pastori tedeschi: “Amo tantissimo gli animali, loro sono il mio prolungamento e mi aiutano a scaricare lo stress”.

FRANCESCA PARISELLA: DALLA GAVETTA A ANNI 20

Nel corso della sua intervista a Marzullo, Francesca Parisella ha spiegato cos’è e cosa vuole trasmettere al suo pubblico Anni 20: “Vuole raccontare il decennio che è appena iniziato, attraverso reportage vogliamo raccontare quello che è il nuovo decennio andando a toccare temi che non vengono toccati, anche temi positivi”, ha ammesso. La giornalista ha poi spiegato come personalmente ha vissuto il periodo del Covid: “Con molta attenzione, come tantissimi italiani, anche con un po’ di difficoltà per le limitazioni. Mi manca abbracciare i miei affetti e vederli anche, il piacere di dare un bacio sulla guancia di mio padre e mia madre mi manca ma aspetto”, ha ammesso. Aspetta il suo turno per il vaccino e soprattutto attende la fine di questa pandemia. Per lei le cose non capitano mai per caso: “Siamo noi o l’universo che ci porta a trovare una situazione che sembra a noi negativa, un aspetto positivo. Parlo per esperienza”, ha commentato. Oggi, dopo 20 anni di collaborazione esterna con la Rai, è una “interna Rai, sono molto fiera. Mi sento parte di mamma Rai”, ha ammesso, “avere il tesserino di interna Rai è bello”.

L’AMORE E IL SUO PUNTO DI RIFERIMENTO NEL LAVORO

Francesca Parisella ha svelato anche che tipo di rapporto ha con il suo corpo: “Buono. Mi piaccio anche se ogni tanto mi trascuro perché metto talvolta al primo posto gli altri”, ha spiegato. Tra le altre confessioni, anche il cibo spesso non salutare. In lei c’è ancora molto della bambina del passato. “Sono innamorata, in questo momento ho un amore. Se si soffre di più? No, si vive meglio perché si vede il mondo in modo più leggero”, ha ammesso. Oriana Fallaci nel lavoro è stato il suo punto di riferimento: “E’ stato un grandissimo esempio anche per il coraggio che ha avuto nel raccontare sempre le sue idee”. Lei sin da piccola voleva fare la giornalista: “A me piace guardare il mondo e raccontarlo, per questo volevo farlo, è proprio nella mia natura”. Parisella ha confermato quanto sia più difficile per una donna imporsi nel lavoro: “Purtroppo non è un luogo comune”, ha detto, “per una donna è tutto più complicato ma sono riuscita a far capire che uomo e donna non fa differenza se poi c’è la capacità nel fare il proprio lavoro”. L’aspetto fisico, a suo dire, nel suo lavoro può aiutare ma purtroppo finisce con l’influenzare l’opinione pubblica. In amore ha fatto tanti errori? “Non tantissimi per fortuna”, ha ammesso, parlando del suo privato. L’uomo ideale è “sicuro di sé, che non mi dia sempre ragione”.



