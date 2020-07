Francesca Pascale: “buonuscita” da Berlusconi/ 20 milioni di euro più un mln all’anno

La “separazione” di Silvio Berlusconi dall’ex fidanzata, Francesca Pascale, pare sia costata parecchio al Cavaliere. Lo svela precisamente il settimanale Oggi, nella giornata del 22 luglio, in cui viene sottolineato come il numero uno di Forza Italia abbia dato una sorta di “buonuscita” alla sua ex bella a 8 cifre, per l’esattezza, una ventina di milioni di euro. Inoltre, alla stessa sarebbe stato promesso un “mantenimento”, spiega ancora Oggi, pari ad un milione di euro ogni anno, circa 80mila euro ogni mese. Notizia che se confermata sarebbe clamorosa, visto che Berlusconi e la Pascale non erano sposati, anche se il loro amore è comunque durato parecchi anni. Che i due si fossero lasciati in ottimi modi lo si era però giùà capito lo scorso 5 marzo, quando Forza Italia aveva diramato una nota in cui confermava la rottura fra i due, aggiungendo: “Continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia”.

FRANCESCA PASCALE, BUONUSCITA DA BERLUSCONI: E VILLA MARIA?

Non si sa invece se la 35enne Francesca Pascale continuerà a vivere presso Villa Maria, una tenuta da 40mila metri quadri in quel di Casatenovo, in provincia di Lecco, che Berlusconi aveva preso recentemente concedendola appunto alla sua ex compagna di vita. Intanto Berlusconi ha trovato un nuovo amore, la collega di Forza Italia Marta Antonia Fascina, che recentemente è stata vista sbarcare a Olbia, in Sardegna, da cui ha poi raggiunto la storica dimora del Cavaliere a Porto Rotondo, ritiro estivo dell’ex presidente del consiglio. La Pascale, sottolinea ancora Oggi, è invece spesso e volentieri in compagnia di Paola Turci, ormai sua amica intima. Assieme condividono l’impegno in favore dei diritti di gay, lesbiche e delle famiglie cosiddette arcobaleno. Ovviamente, rimaniamo in attesa di conferme o di smentite in merito alla questione buonuscita di cui sopra.



