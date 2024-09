Anche Francesca Pascale come tante star del mondo dello spettacolo ha deciso di cambiare vita dopo la fine della sua storia d’amore. Ormai sono passati alcuni mesi dall’addio a Paola Turci, e lei è pronta a voltare pagina ufficialmente. Lo ha dimostrato nelle foto di Chi, scattate mentre si reca presso gli studi Rai per un’intervista nel quartiere Prati di Roma. A bordo della sua Porsche Cayenne si mostra convinta e sicura di sè, forse volenterosa di “rinascere” dopo un amore così importante come quello con la ex moglie.

Francesca Pascale ha deciso di cambiare il suo aspetto, mantenendo il taglio corto dei capelli ma perdendo il vecchio fascino “bon-ton” che aveva quando ancora era fidanzata con Silvio Berlusconi. Dalle foto di Chi si può vedere un occhiale rockeggiante in stile Blues Brothers e un tailleur blu su misura ma con la spalla un po’ larga. Elegante ma allo stesso tempo punk, grazie agli anfibi che completano l’outfit. Francesca Pascale completa il suo look con un tatuaggio in bella vista sul braccio destro, un polsino di cuoio e un sigarillo.

Francesca Pascale, addio ai capelli biondi dopo il divorzio: nuovi progetti o nuovi amori?

Un bel cambiamento quello di Francesca Pascale, che dopo anni di relazione con la cantante Paola Turci ha deciso di dare una svolta alla sua vita. La separazione, dolorosa, ha segnato entrambe in modi diversi, ma Francesca ha voluto esternare la sua rivoluzione interiore anche con un look da donna forte, che abbandona completamente i tailleur bianchi e i lunghi capelli lunghi di qualche anno fa. Il settimanale Chi l’ha immortalata mentre si reca in un palazzo elegantissimo dopo essersi fatta fare un taglio di capelli dal famosissimo parrucchiere dei vip Roberto Carminati, che sta lavorando per scurirle il biondo che oramai da anni la caratterizza.

Una vera dichiarazione di intenti quella di Francesca Pascale, che decide dopo tanti anni di trasformarsi nella parte più autentica di sè stessa. Tutti la ricordano con i suoi lunghi capelli e i vestiti eleganti quando ancora era la fidanzata del premier, mentre oggi sfodera un look e un’aura completamente diversa. Chissà se starà pensando a nuove sfide, o se per caso è di nuovo aperta ad un amore grande! Certamente, Francesca Pascale è sempre stata una “donna tosta” e ad oggi il suo aspetto si abbina perfettamente alla sua personalità.