Francesca Pascale, compagna Paola Turci/ “Spunta un anello”, fidanzamento ufficiale?

Francesca Pascale è la compagna di Paola Turci? Dalla paparazza del bacio in poi ormai non si parla d’altro. La cantante non ha mai confermato o smentito la relazione annunciata a grandi lettere dai settimanali di gossip (e non solo) e i paparazzi continuano a tenerle d’occhio così le ultime foto che le riguardano sono proprio quelle pubblicate dal settimanale Oggi nei giorni scorsi. Le due hanno camminato a braccetto per la città alla ricerca di un libro sui bambini. Il dettaglio non è sfuggito all’occhio attento di chi le stava pedinando per avere qualche foto scoop da lanciare così come non è sfuggito l’anello di brillanti che Paola Turci aveva al dito, un regalo natalizio da parte della presunta compagna Francesca Pascale per un fidanzamento ufficiale e in famiglia? Anche questi sono solo rumors visto che sulla loro liason nessuno mai ha detto qualcosa se non Vladimir Luxuria.

Dalla presunta crisi allo shopping natalizio a braccetto

Proprio quest’ultima aveva rivelato all’epoca della foto dei baci tra Paola Turci e Francesca Pascale: “Lei lo aveva detto ‘Se fossi lesbica vorrei esserlo liberamente’. Credo sia sempre stata gender fluid, senza schemi, come molti giovani d’oggi. La sento felice, spero che il chiacchiericcio non rovini il loro rapporto”. Proprio nei giorni scorsi si era parlato di una possibile crisi tra loro ma le foto del settimanale Oggi spazzano via i rumors. Le due hanno sfruttato infatti il pomeriggio del 23 dicembre per fare gli ultimi regali di Natale uscendo insieme da Villa Maria, la dimora di Casatenovo che l’ex premier Silvio Berlusconi ha regalato ala sua ex compagna, e si recano in un negozio di giocattoli per un libro. Era un regalo o le due stanno pensando di allargare la famiglia?



