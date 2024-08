Francesca Pascale soffre dopo la separazione con Paola Turci: il retroscena

A distanza di qualche settimana dall’annuncio ufficiale della separazione, Francesca Pascale si ritrova a fare i conti con la vita post Paola Turci, visto che hanno svelato a tutti di aver messo la parola fine al loro matrimonio, di conseguenze vite nuove e voglia di tuffarsi nel futuro. Ma il momento resta ovviamente complesso, visto che adesso è il tempo di fare i conti con il dolore causato dal matrimonio naufragato: “È una fine, sto attraversando un grande dolore ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare se stessi. Una fine, quindi, può diventare un atto d’amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi” aveva detto di recente Francesca Pascale dopo l’addio.

Miriana Trevisan annuncia: "Ho fatto voto di castità"/ "Nuovo compagno? Ho bisogno di amore"

Il giornalista Alberto Dandolo ha invece fornito nuovi aggiornamenti sullo status emotivo dell’ex di Silvio Berlusconi, che sarebbe pronta a sbarcare in Spagna per fuggire dal caos mediatico, e avrebbe trovato conforto nelle canzoni di Elodie, al punto da auspicarsi una chiacchierata tra donne, anche se come scrive Oggi, Andre Iannone può dirsi tranquillo e sereno.

Michelle Hunziker: "I miei ex mariti Tomaso Trussardi e Eros Ramazzotti?"/ "I cerchi si chiudono ma..."

Francesca Pascale prepara l’addio all’Italia dopo la fine del matrimonio

Il prossimo passo per l’ex moglie di Paola Turci sarebbe quello di dire addio, almeno per adesso, all’Italia, una fuga in Spagna sembra ciò di cui Francesca Pascale ha bisogno per rimettere ordine nella sua vita. E intanto prosegue l’interesse per la musica di Elodie, una vera e propria compagna di viaggio in questo momento complesso della sua vita, ma il settimanale Oggi ha voluto subito precisare: “L’interesse della ex compagna di Silvio Berlusconi verso la sua amata è, al momento, unicamente professionale”.

Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno divorziato/ Gli amici: "Hanno formalizzato l'accordo"

L’intenzione adesso di Francesca Pascale è quella di rompere con il passato e iniziare una nuova vita, fatta di meno pressioni, esperienze diverse e voglia di migliorarsi sotto tutti i punti di vista, sempre facendo affidamento sulla sua spalla musicale che sembra occupare ora un ruolo centrale.