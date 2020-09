Francesca Piri “Grande Fratello? Non ho rimpianti”/ “La popolarità è durata 10 anni”

Francesca Piri è stata una delle prime concorrenti del Grande Fratello. A 20 anni di distanza dalla prima edizione, per intenderci quella di Pietro Taricone e Cristina Plevani, la ex concorrente ricorda la sua esperienza all’interno della casa dove è resistita solo due settimane. Francesca, infatti, è stata la prima eliminata della prima edizione del Grande Fratello italiano, un primato che nessuno potrà mai toglierle. A distanza di anni da quella partecipazione che in parte le ha cambiato la vita, la ex concorrente si è raccontata a cuore aperto in una lunghissima intervista a TV Blog sin dall’inizio. Tutto è cominciato nell’estate del 2000 quando un’allora ventiquattrenne Francesca da Galatina decide di rispondere ad un annuncio promosso dalla Mediaset. “Frequentavo un corso per diventare estetista e, finita la scuola a maggio, cominciai a lavorare per un’agenzia che si occupava di congressi” ha raccontato a TvBlog – “facevo la hostess, ero spesso fuori casa, ma tra un cambio d’abito e l’altro notai la scritta in sovrimpressione. Parlava di 100 giorni in casa, 100 telecamere e 10 ragazzi, non aggiungeva altro”. Pochi mesi dopo arriva la comunicazione: Francesca è una delle concorrenti del primo GF. “In estate svolsi circa cinque provini. Al primo trovai tantissima gente, venivamo chiamati uno alla volta in una stanza con una grande scrivania, dietro c’erano gli autori che ci ponevano delle domande. Superato quello step ti spostavano nella sala adiacente per sottoporti ad un questionario, quindi registrammo un video di presentazione di un minuto. L’ultima tappa fu rappresentata da una visita a Roma dal dentista” ha confessato la concorrente – dovevamo essere perfetti prima di entrare, senza neanche una carie in bocca. Tieni conto che dentro la casa non poteva entrare nessuno, se non per problemi serissimi. La visita odontoiatrica era inclusa nella scheda sanitaria”.

Francesca Piri dopo il Grande Fratello: “scioccata dalla popolarità”

Francesca Piri parlando del suo primo “Grande Fratello” non ha alcun dubbio: oggi i concorrenti sono assolutamente fortunati. “Oggi sono straviziati, parliamo di un programma totalmente diverso” – ha detto la ex concorrente a TV Blog che ricordando la prima edizione ha precisato – “noi non avevamo la lavatrice, la piscina in realtà era una vasca da bagno, se ci entravamo tutti e dieci non riuscivamo a muoverci. C’erano parecchi momenti di noia, ogni tanto poteva capitare che ci concedessero penne e matite, ma erano strategie per spronarci. Il bello del gioco stava nelle limitazioni”. Un gioco a cui Francesca ha resistito davvero poco visto che dopo quattordici giorni all’interno della casa è stata eliminata al televoto: “purtroppo resistetti poco. Iniziai a piangere alla seconda settimana, ebbi un momento di sconforto, desideravo la presenza di mia madre. Mi arresi e forse anche la nomination mi buttò giù. Se avessi resistito un po’ di più, forse avrei stretto alleanze diverse”. Una volta uscita dalla casa però l’accoglienza del pubblico è stata calorosa e travolgente: “rimasi scioccata dalla popolarità, non potevo più andare al supermercato o mangiare un panino in strada. Appena mi riconoscevano venivo accerchiata. L’uscita dalla casa fu un incidente a cento all’ora contro un muro”. Un grandissimo successo che fa rima con soldi come racconta Francesca: “ti pagavano per passare un’ora in un locale a firmare autografi. Dei soldi li misi da parte, una parte li usai per togliermi degli sfizi. Acquistai una macchina e per qualche anno mi mantenni a Roma dove svolsi una scuola di recitazione. Poi mi sono iscritta all’Università e mi sono laureata, per tornare infine a casa. Nel frattempo lavoravo, i soldi non erano così tanti da poter durare in eterno, però mi hanno aiutato molto”.

Francesca Piri dopo il GF: “ogni scelta l’ho valutata attentamente”

A distanza di 20 anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello, Francesca Piri non ha alcun rimpianto. Durante l’intervista rilasciata a Tv Blog (data 5 settembre 2020) però ha confessato: “ricordo una frase di uno dei componenti della Gialappa’s Band poco dopo esserci presentati: ‘Francesca, sei su un carro d’oro. Raccogli tutto quello che arriva perché prima o poi tutto questo finirà’. Fui stupida a non seguire il suo consiglio”. In realtà sempre Francesca ha poi aggiunto: “feci una cernita delle proposte, magari se avessi evitato qualche ‘no’ le cose sarebbero andate meglio. Ma non ho rimpianti, ogni scelta l’ho valutata attentamente. Qualche volta ti va bene, qualche volta ti va male. Fa parte della vita”. La popolarità legata alla partecipazione della prima edizione del GF è durata a lungo come ha precisato la ex concorrente: “è durata circa dieci anni, qualcuno ancora oggi mi riconosce”, mentre il telefono ha cominciato a smettere di squillare con la partenza della seconda edizione del Grande Fratello “partecipai ancora a qualche puntata di Buona Domenica, ma con l’uscita dei nuovi ragazzi vennero chiamati loro”.



