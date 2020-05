Francesca Rettondini, ex fidanzata Alberto Castagna/ Stranamore e fine del matrimonio

Pubblicità

Francesca Rettondini è stata la fidanzata di Alberto Castagna e sicuramente si parlerà anche di lei nel ricordo a Live Non è la D’Urso a 15 anni dalla morte del giornalista. La storia d’amore tra di loro nacque un anno dopo il matrimonio dello stesso conduttore con Maria Concetta Romano. In seguito ai gravi problemi di salute accusati dal volto di Stranamore la storia subì una brusca frenata con Alberto che si riavvicinò alla moglie. Dopo alcuni anni dagli interventi al cuore il conduttore tornò con Francesca Rettondini che fu la sua fidanzata fino alla sua morte il 1° marzo del 2005. Dopo questa tragedia la donna si è rifatta una vita, confessando a Diva e Donna: “Il mio fidanzato si chiama Rosario, ma non vuole che si parli di lui. Fa il mio lavoro, l’attore a teatro. Siamo fidanzati da sette anni“.

Francesca Rettondini, ex fidanzata Alberto Castagna: la sua carriera

Francesca Rettondini non è però solo l’ex fidanzata di Alberto Castagna. Nata a Verona il 7 marzo del 1971 è una conduttrice e attrice. Il suo esordio arriva nel film per la tv Passioni di Fabrizio Costa nel 1993. Al cinema invece l’abbiamo vista per la prima volta due anni più tardi nel film Ragazzi della notte di Jerry Calà. In carriera ha lavorato con diversi registi importanti tra cui Ruggero Deodato, Enrico Montesano, Pier Francesco Pingitore, Claudio Risi, Stefano Calvagna ma soprattutto Ettore Scola e Lina Wertmuller. IN televisione l’abbiamo vista come conduttrice di diversi programmi tra Rai e Mediaset tra cui Notti Rock, Sereno Variabile, Stranamore e molti altri ancora. Nel 2005 ha partecipato come concorrente a La Talpa arrivando quarta.



