Francesca rifiuta proposta di nozze di Luigi/ Dramma a Ultima Fermata: “Mortificato”

Si consuma un dramma nel corso della nuova puntata di Ultima Fermata. Tra le coppie protagoniste questa settimana c’è quella di Luigi e Francesca, compagni da cinque anni ma sempre più distanti. Lei sospetta infatti di uno o più tradimenti del compagno, soprattutto dopo aver scoperto non solo dei suoi messaggi a un’altra, ma anche il suo interesse per alcuni siti di incontri.

Durante la permanenza a Ultima Fermata, Luigi si confida con Stefania – altra partecipante – oltre che con il terapeuta, arrivando finalmente a confessare il tradimento con una turista: “Non ricordo neanche il suo nome, è capitato tutto in un giorno”, confessa lui. Il video arriva però a Francesca che scopre tutto e chiede immediatamente il confronto finale col compagno.

Francesca rifiuta la proposta di matrimonio di Luigi a Ultima Fermata

Non sa che Luigi intanto ha deciso di comprare un anello con il quale farle la fatidica proposta di matrimonio. Francesca, però, ha ormai deciso: vuole ulteriori chiarimenti sul tradimento ed è decisa a chiudere la storia con Luigi. Il confronto è infatti un vero e proprio dramma: lei è infuriata e disperata, soprattutto collegando le tempistiche del tradimento di lui. Luigi però cerca di ottenere le sue scuse e, nel pieno del suo sfogo, si inginocchia, mostrandole l’anello comprato per farle la proposta. Francesca, però, non solo rifiuta la proposta ma gli getta contro anche l’anello che lui le aveva precedentemente regalato. “Non voglio più nulla di tuo!”, sbotta lei, lasciandolo in lacrime. Lui è disperato: “Con questo gesto mi hai mortificato davvero!” La storia tra i due è ormai giunta al termine.

