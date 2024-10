Insieme da quasi venticinque anni, Francesca Risi e Manuel Agnelli sono ormai inseparabili. Il giudice di X Factor 2024 è ancora innamoratissimo della sua compagna storica, anche se entrambi tengono molto alla propria privacy e difficilmente si fanno vedere pubblicamente. Curioso che tra i due ci sia una condivisione che va al di là del loro rapporto sentimentale: Francesca infatti oltre ad essere la sua compagna di vita è anche la sua style coach. E’ lei a pensare ogni dettaglio stilistico che lo riguarda e spulciando tra alcune dichiarazioni, rilasciate qualche tempo fa proprio da Francesca a Vanity Fair, viene fuori un tenero ritratto del compagno.

X Factor 2024 live show, 2a puntata/ Diretta, eliminati: Gaia ospite della serata

“Manuel è piuttosto aperto, si lascia fare tutto, o quasi. Anche se trova assurdo che io e l’hairstylist prestiamo tanta attenzione a certi dettagli”, racconta la Risi. “E’ uno che ci lascia fare”, sottolinea Francesca, che si diverte a mescolare amore e lavoro.

Parla Francesca Risi, style coach e compagna storica di Manuel Agnelli: “Ecco come lo preferisco”

Ma quando și tratta di sistemare capelli e punte fuori posto, Manuel diventa inflessibile. “Si affida a noi ma ogni tanto chi chiede se gli abbiamo fatto la cofana o i boccoli?”, racconta la sua compagna. Con Manuel Agnelli, Francesca ha instaurato un rapporto di grande schiettezza e complicità. I due si sono trovati e tra interessi comuni, lavoro e alchimia umana, non riescono a staccarsi quasi mai l’uno dall’altra.

Pagelle X Factor 2024 live show, 1a puntata/ Paola Iezzi flop, Lauro piccato, "Francamente" la migliore

Sempre che lei non azzardi troppo con pettinature eccessivamente audaci. “Il pericolo che vogliamo evitare, dato che ha i capelli fini e mossi è di spazzolarli un po’ troppo perché altrimenti si arricciano”, dice ancora Francesca. Che in fondo lo preferisce per quello che è, con la sua iconica coda di cavallo che lo rende un personaggio stilisticamente unico nel panorama televisivo attuale.