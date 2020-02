Francesca Romana Ceci, moglie Andrea Vianello/ La storia del loro primo incontro

Francesca Romana Ceci è la moglie di Andrea Vianello ed ha avuto un ruolo cruciale quando il giornalista, un anno fa, è stato colpito dall’ictus. “E’ stata importantissima nella decisione di non arrendermi”, dice il professionista a Il Corriere della Sera, “così come lo è stata la comunità degli amici e dei colleghi. Sono venuti a trovarmi tutti i direttori generali Rai. Be’, quasi tutti, per la verità”. Francesca era presente quel giorno. E’ il suo nome che Vianello dice subito dopo essere caduto a terra, dopo aver realizzato che qualcosa non andava. “Mi sono accorto che la mano destra non rispondeva, poi che non controllavo tutta la parte destra. Ho iniziato a urlare il nome di mia moglie Francesca”, ha detto il giornalista al settimanale Oggi, raccontando gli attimi concitati di quel giorno. “Le parole erano lì ma non riuscivo a farle uscire e sbagliavo anche le poche che dicevo. Non sapevo dire il nome di mia moglie”, aggiunge. Francesca, il suo amore, come lo definisce nell’intervista, gli è stata accanto tutto il tempo. Anche nel periodo in cui Vianello ha preferito non vedere i figli per non ferirli. La coppia sta insieme dal ’95 e il giornalista è sicuro che sia stata proprio la moglie a salvargli la vita, a dargli quella forza in grado di farlo andare avanti.

Francesca Romana Ceci e la passione per il giornalismo condivisa col marito

Francesca Romana Ceci condivide la passione per il giornalismo con il marito Andrea Vianello. Diventata professionista nel ’92, come si evince dall’Ordine dei giornalisti, la donna è entrata nella redazione del GR2 da giovanissima e in seguito ha preso il timone di Radio Verde Rai. Si è concentrata sulla cronaca ed ha seguito molteplici eventi, sia in Italia che al di fuori dei confini del nostro Paese. Oggi, 2 febbraio 2020, Andrea Vianello sarà ospite di Domenica In e di sicuro parlerà anche della donna che ama. “Se posso dedicarmi con serenità al lavoro che amo”, ha detto tempo fa il giornalista a Alga News, “lo devo proprio a mia moglie, il motore della nostra famiglia”. Francesca Romana è entrata nella vita di Vianello nel ’97, grazie ad un incontro negli studi Rai di via Asiago. Lui si era appena separato dalla prima moglie, lei invece aveva appena ottenuto un lavoro al giornale radio del network. “Avevo qualche perplessità ad uscirci insieme”, confessa il giornalista, “aveva dieci anni meno di me, era dolce, mi sembrava indifesa. E poi ero un po’ farfallone all’epoca”. Combattuto fra la paura di ferirla e il desiderio di averla al proprio fianco, Andrea ha atteso di essere sicuro di ciò che provava prima di farsi avanti. Poi la decisione giusta: chiedere all’amico e collega Guorgio Pacifici di accompagnarlo durante una cena con colei che sarebbe diventata sua moglie solo due anni più tardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA