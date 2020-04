Francesca Romana Ceci, moglie Andrea Vianello/ “Una vita piena di difficoltà”

Pubblicità

L’amore per il giornalismo ha unito da tempo Francesca Romana Ceci e il marito Andrea Vianello. Lei, entrata nel mondo della stampa da giovanissima, ha lavorato al GR 2, ha condotto Radio Verde Rai ed è diventata inviata per la cronaca sia nel nostro Paese sia all’estero. E ora continua ad essere attiva su Radio1 Giorno per giorno, dove conduce con la collega Eleonora Belvisio e Mauro Zanda. “Una donna molto forte, la vita le ha sempre presentato delle cose molto forti”, ha detto tempo fa Vianello a Vieni da me, “Ha avuto un’adolescenza… ha perso i genitori, è rimasta da sola senza fratelli: la vita le ha presentato diverse difficoltà”. A tutto questo si è aggiunto anche l’ictus che ha colpito il marito l’anno scorso e che lo ha lasciato a lungo senza l’uso della parola. “Non so come ho fatto“, ha sottolineato lei, “in queste situazioni si trovano delle forse non so neanche da dove”. La giornalista è rimasta sempre al fianco del consorte in ogni istante, ma si è concessa una pausa dal lavoro solo nelle due settimane successive all’ictus di Vianello. Poi ha ripreso a lavorare ed è andata in radio tutti i giorni, al mattino. “È stata importantissima nella decisione di non arrendermi”, ha detto lo scrittore a Il Corriere della Sera qualche tempo fa, “Le parole erano lì ma non riuscivo a farle uscire e sbagliavo anche le poche che dicevo. Non sapevo dire il nome di mia moglie”.

Francesca Romana Ceci, moglie Andrea Vianello: la scoperta della malattia

Francesca Romana Ceci è stata la prima ad accorgersi che il marito Andrea Vianello stava male. E’ successo tutto nella mattinata di un sabato, subito dopo colazione. “Mia moglie Francesca mi ha salvato la vita”, ha detto il giornalista a Domenica In, “è stata una donna forte e fredda“. Francesca infatti in quei momenti concitati ha mantenuto la mente lucida, ha chiamato il 118 ed ha subito richiesto l’intervento dei sanitari. Poi lo ha accompagnato fino in ospedale, dove ha atteso per un’ora e mezza senza sapere le condizioni di salute di Andrea, mentre quest’ultimo veniva sottoposto in fretta e furia ad un’operazione chirurgica. Oggi, domenica 26 aprile 2020, Andrea Vianello sarà in collegamento con Da noi… a Ruota Libera. Al suo fianco non vedremo la moglie Francesca, ma il giornalista ha già avuto modo in passato di spendere belle parole nei suoi confronti. “Se posso dedicarmi con serenità al lavoro che amo”, ha detto ad Alga News tempo addietro, “lo devo proprio a mia moglie, al motore della nostra famiglia”. E pensare che quando l’ha conosciuta negli studi Rai, Andrea aveva avuto persino qualche perplessità ad uscirci insieme. Colpa di quei dieci anni che la Ceci aveva rispetto al futuro marito e il timore di poterla ferire, di non poter corrispondere un sentimento forte. Per fortuna poi tutto è cambiato.



