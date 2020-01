FRANCESCA SCHIAVONE/ Capelli crescono dopo tumore: “Felicità”

Francesca Schiavone torna sui social con delle ottime notizie sulle sue condizioni di salute. Era il 13 dicembre scorso quando la tennista italiana vincitrice del Roland Garros 2010 annunciava al mondo intero, dopo mesi di assenza, di aver combattuto e sconfitto l’avversario più forte di tutta una vita: un tumore. “Ciao a tutti, dopo 7-8 mesi di silenzio dai social media e dal mondo, desidero condividere con voi quello che mi è successo. Mi è stato diagnosticato un cancro. Ho fatto la chemioterapia, ho combattuto una dura lotta e ora sto respirando ancora. Ho vinto questa battaglia. E ora sono tornata in azione”, aveva scritto in un messaggio in inglese a commento di un video in cui era apparsa molto dimagrita e con la testa rasata a causa della chemioterapia. Oggi, a meno di un mese di distanza, la Schiavone si è presentata ai suoi tifosi con tutto un altro aspetto.

FRANCESCA SCHIAVONE, CAPELLI CRESCONO DOPO TUMORE

E’ proprio la Leonessa, come veniva soprannominata durante il suo periodo di attività sui campi da tennis, a porre l’accento su quella che rappresenta la notizia più bella degli ultimi tempi: la ricrescita dei capelli. Il sintomo che la fatica della chemioterapia e l’incertezza della malattia sono finalmente alle spalle. Sorridente, con una mano a tenere in pugno un ciuffo di capelli che rappresenta quasi un ritorno alla vita, apparentemente ingrassata di qualche kg, sembra di vedere la Schiavone di sempre. Lo sguardo sornione, l’atteggiamento di chi è sempre pronta alla battuta, la serenità di chi – dopo una vita in giro per il mondo – ha meritato di godersi il “dopo”. Guai a pronunciare la parola riposo, vocabolo assente dal dizionario della Leonessa, grintosa in campo e anche fuori. Vogliosa, per dirlo con le sue parole di “Felicità. Crescono tanto. Felicità”.





