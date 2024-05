Francesca Sofia Novello, chi è la compagna di Valentino Rossi/ Dal primo incontro alla nascita della figlia

Questa sera, venerdì 31 maggio 2024 alle 21:30, andrà in onda su Rai Due il Motor Valley Legend una docuserie che racconta la disciplina sportiva e i protagonisti che l’hanno resa una “legenda”. Non poteva che iniziare con Valentino Rossi, il quale ha scoperto grazie a questa passione anche l’amore per la mamma di sua figlia Giulietta, Francesca Sofia Novello. Ma scopriamo chi è la compagna di Valentino Rossi.

Nata ad Arese nel 1994, si diploma al Liceo scientifico per poi intraprendere già da giovanissima la carriera di modella di intimo e ombrellina per il Leopard Racing Team di Moto3. La compagna di Valentino Rossi debutta anche su piccolo schermo nel 2014 nello show Chiambretti Supermarket, e poi nel 2020 in qualità di co-conduttrice del Festival di Sanremo.

Francesca Sofia Novello e l’amore con Valentino Rossi: dal primo incontro alla nascita di Giulietta

La compagna di Valentino Rossi ha spesso raccontato com’è nata la storia d’amore con il campione della MotoGp: “Senza dimenticare le ombrelline, io tra l’altro ero una di loro e così è iniziata la mia storia d’amore con Vale. I piloti non hanno tempo di dedicarsi a loro. Non c’è tutto questo gran sesso. Se capita fa anche bene” ha dichiarato la modella ai microfoni del podcast di Diletta Leotta Mamma dilettante.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono stati insieme tanti anni per poi annunciare, nel 2021, la prima gravidanza della modella. Nel 2022 nasce il frutto del loro amore, la piccola Giulietta che sembra già predisposta ad eguagliare i record del papà: “Ho sempre sognato di avere una famiglia numerosa. La condivisione è un valore fondamentale per la loro educazione. Lei lo capisce bene, è anche una bambina appassionata di moto. Non perde mai un’occasione per andare al ranch”.

