Francesca Sofia Novello, fidanzata Valentino Rossi/ Figlio e matrimonio in arrivo?

Francesca Sofia Novello è la fidanzata di Valentino Rossi, il campione di motociclismo ospite del charity show “Non mollare mai – Storie tricolori” in onda martedì 2 giugno su Raiuno. Per il Dottore si tratta di un ritorno in tv, anche se in collegamento da casa visto che l’emergenza Coronavirus ha imposto a quasi tutti i programmi televisivi l’assenza di ospiti e pubblico in studio. Accanto al campione potrebbe anche spuntare la bellissima modella Francesca Sofia con cui Valentino ha trascorso questi mesi di quarantena nella loro casa a Tavullia. A rivelarlo è stato lo stesso campione di moto durante un’intervista rilasciata a Sky Sport e poco dopo la bellissima Sofia dalle pagine del settimanale Oggi. “Per la prima volta abbiamo vissuto a lungo insieme, da soli, e non ci sono state sorprese: stiamo benissimo, siamo innamorati e sereni – ha raccontato la fidanzato -. Ci svegliamo sul tardi, facciamo colazione, ci alleniamo e poi facciamo un giretto con i nostri due cani, Penelope e Ulisse. A pranzo e cena andiamo a mangiare dalla Stefi, la mamma di Vale, che è bravissima. Poi, maratona di film e serie Tv fino a notte fonda”.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi: figlio in arrivo?

Anche per Francesca Sofia Novello la quarantena e il lockdown, legati all’emergenza sanitaria da Coronavirus, hanno significato uno stop del suo lavoro da modella e testimonial. La modella, reduce dall’ultima edizione di Sanremo 2020 ha rivelato: “avevo tantissimi progetti legati alla moda, interrotti per l’emergenza, ma la salute viene prima di tutto. Però ho fatto in tempo a lanciare la mia linea di costumi, Envidiame. E grazie alla tecnologia e alla fantasia, continuo a lavorare: curo i miei profili social, faccio degli shooting con Facetime”. Durante queste lunghe settimane di convivenza forzata la coppia però ne è uscita più innamorata che mai e con tantissimi progetti per il futuro. Valentino Rossi, infatti, dopo la fine della storia d’amore con Linda Morselli ha finalmente ritrovato la serenità tra le braccia della modella con cui sta seriamente pensando al matrimonio e alla possibilità di avere un figlio. “Avere dei figli? Sicuramente, mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare la vita che faccio con quella di babbo. E comunque per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata” ha raccontato il campione di MotoGp alla stampa solo qualche mese fa. Chissà che questo bambino non possa arrivare in coincidenza con il ritiro dalle scene del The Doctor.

