Francesca Sofia Novello, fidanzata Valentino Rossi/ La figlia potrebbe chiamarsi…

Si parla anche di Francesca Sofia Novello e della figlia che porta in grembo nell’intervista concessa da Valentino Rossi a Le Iene Show. Interpellato al riguardo dalla trasmissione di Italia Uno, il campione di motociclismo giunto ormai alle soglie del ritiro non ha dubbi nel rispondere a questa domanda: “È più emozionante vincere un mondiale o sapere di diventare papà?“. Questa la risposta del Dottore: “Sapere di diventare papà è sicuramente più emozionante, vincere il mondiale è più adrenalinico“.

Il numero 46 più famoso d’Italia fa poi sapere che per la scelta della figlia ci sono ancora “due o tre nomi al ballottaggio“. Quali? Rossi non si sbottona più di tanto ma dice quali hanno già scartato: “Valentina per me, Sofia per lei (la compagna Francesca Sofia Novello, ndr), ci piaceva Vittoria…vediamo dai!“.

Qualunque sia il nome scelto per la figlia di Valentino Rossi, che dovrebbe nascere ad inizio anno, è certo che Francesca Sofia Novello sia la donna che ha cambiato la vita di Valentino Rossi facendogli mettere “la testa a posto”. Ma per l’uomo che ha mostrato in sella ad una moto di non temere alcuna manovra, ce n’è forse una che rappresenta allo stato attuale una mossa un tantino troppo spericolata. Questo almeno quanto si è evinto da una recente intervista di Vale al “Venerdì” di Repubblica: “Non sono mica tanto ossessionato dall’idea del matrimonio, diciamo che mi interessa di più avere uno o due bambini, poi magari…Intanto vorrei andare in ferie per un po’, ché alla fin fine sono uno che ha sempre lavorato“.

Lei dal canto suo a Vanity Fair ha confermato di non aver intenzione di essere ricordata come “fidanzata di”, ma “anche se non si toglie, pazienza. Sa una cosa? Di certo senza Valentino non avrei raggiunto la popolarità che ho oggi. Ma nella mia carriera avrei fatto le stesse cose. Ci avrei messo più tempo, ma le avrei fatte“. Carattere da vendere, quanto basta per tenere a bada un cavallo di razza come Valentino.



