Francesca Sofia Novello incinta: Valentino Rossi diventerà papà/ “E’ una bambina!”

Francesca Sofia Novello ed il compagno Valentino Rossi diventeranno presto genitori! L’annuncio è arrivato nel pomeriggio di oggi a mezzo social, confermando un’usanza ormai tipica tra i vip. La coppia ha così dato la lieta notizia sui rispettivi profili social attraverso una serie di simpatici scatti che vedono il “Dottore” intento a visitare la sua “Franci” mentre mostra i primi accenni di un pancino che inizia a crescere.

La fidanzata di Valentino Rossi, che affiancò Amadeus sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2020 è incinta. Su Instagram la futura mamma ha pubblicato due scatti insieme al campione di motociclismo scrivendo nella didascalia, in inglese: “Io e te saremo tre, il mio cuore è pieno di gioia”. La Novello, oltre a postare anche un fiocco rosa ha esplicitato il sesso del bebè attraverso un hashtag: “#itsagirl”, ovvero, “è una femmina”. Da Carlotta Maggiorana a Marica Pellegrinelli, non sono mancati i commenti di tante amiche vip che hanno espresso la loro felicità per il lieto annuncio.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi preso genitori: l’annuncio social

Ovviamente Valentino Rossi non poteva deludere e con la sua proverbiale simpatia ha voluto dare anche lui la lieta notizia ai suoi numerosi follower attraverso i suoi canali social, postando tre scatti ‘a tema’ “Dottore”. Con tanto di stetoscopio in mano mentre ausculta il battito del bebè, il campione di MotoGP ha commentato: “Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta!”.

Valentino ha poi svelato in maniera esplicità di stare aspettando una bambina. La lieta notizia arriva a distanza di due settimane dall’annuncio del ritiro di Rossi dalla MotoGP. Era lo scorso 5 agosto quando il “Dottore” spiegò: “Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre altri 20-25 anni, ma purtroppo non è possibile. Bisognava capire se ero abbastanza veloce e nel corso della stagione i risultati sono stati inferiori alle aspettative”. Adesso però, per la coppia è arrivato il momento di dare priorità alla famiglia e vivere una delle gare più emozionanti della loro vita!

