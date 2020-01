Francesca Sofia Novello/ “Le frasi di Amadeus? Valentino Rossi mi ha detto…”

Francesca Sofia Novello è tra le co-conduttrici più attese del Festival di Sanremo 2020 e non solo per le sue qualità sul palco. La fidanzata di Valentino Rossi è stata – suo malgrado – al centro delle polemiche pre-kermesse per le parole del direttore artistico Amadeus, che l’aveva con un «sta un passo indietro al suo uomo». La giovane modella ha raccontato ai microfoni di Grazia la reazione del “Dottore” dopo le dichiarazioni incriminate: «Quando ho accettato di partecipare al Festival era contento. Quando mi ha visto piangere, mi è stato vicino e mi ha ricordato chi fossi. Poi mi ha consigliato di ridimensionare tutto». Poi sulla chiamata per prendere parte a Sanremo 70: «Gli autori hanno saputo che studio Giurisprudenza solo dopo. E mi mantengo come modella da quando avevo 14 anni. E pensare che io l’avevo detto. Sono bella e sono la fidanzata di Vale, ma sono anche altro».

FRANCESCA SOFIA NOVELLO: “AMADEUS IN BUONA FEDE, MA…”

Le parole di Amadeus in conferenza stampa hanno scatenato una bufera sul Festival di Sanremo – basti pensare alle reazioni di Claudia Gerini e Elisabetta Gregoraci – e hanno ferito particolarmente Francesca Sofia Novello, alla sua prima in un’occasione così importante. La compagna di Valentino Rossi ha poi evidenziato nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di Grazia: «Forse anche lui si sarebbe potuto preparare meglio, ma so che era in buona fede. Io un passo dietro al mio uomo? Mi comporto come una qualunque donna innamorata farebbe per sostenere il suo compagno. Siamo una coppia normale, ci diamo forza l’un l’altro. Lui è un campione, è innegabile, e se scegli di stare vicino a un uomo così, devi assecondare i suoi ritmi». Polemica terminata qui? Per la Novello evidentemente sì, ma Sanremo si avvicina e non è da escludere nuove bufere…

