Claudia Gerini vs Amadeus/ “Frase sessista sulla Novello, boicottiamo Sanremo”

Le vallette «ovviamente sono tutte belle» e Francesca Sofia Novello – fidanzata di Valentino Rossi – è stata scelta come co-conduttrice per la sua «capacità di stare vicino ad un grande uomo stando un passo indietro»: la frase di Amadeus nella conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2020 non è passata inosservata a nessuno ed anche Claudia Gerini si è scagliata contro il direttore artistico della kermesse canora. La nota attrice ha “preso parte” all’hashtag #boycottSanremo ed ha attaccato il conduttore: «Come si fa nel 2020… a dire in una conferenza stampa di un evento così popolare e seguito – mainstream – una frase cosi sessista, così retrograda, così sbagliata? Ancora stiamo così…? Un uomo al centro, che parla, e ha diritto di parola… le donne come contorno di belle statuine… degne di stare lì sedute perché bellissime (all’uomo non è richiesta la bellezza incredibile… nonostante i 50 anni)».

CLAUDIA GERINI VS AMADEUS: ” #BOYCOTTSANREMO”

Claudia Gerini ha poi rincarato la dose contro Amadeus: «Tutto ciò è inaccettabile. ancora le donne che fanno paura ed è meglio che stiano un passo indietro! Spero che seguiranno delle sentite scuse e rettifiche. Ma poi perché 10? Vogliamo 10 conduttori. Due ogni sera. Non ci importa che siano belli. Dateceli dotati di intelligenza e sensibilità». Una presa di posizione netta, condivisa da molti suoi follower. Oltre Taylor Mega, dunque, un’altra personalità del mondo dello spettacolo ha messo nel mirino il direttore artistico della 70esima edizione del Festival di Sanremo e sui social network sta diventando sempre più virale l’hashtag #boycottSanremo: un invito che mira a colpire la kermesse per le dichiarazioni del suo conduttore, ritenute profondamente sessiste e fuori da ogni logica. Qui di segutio il post pubblicato su Instagram dalla nota attrice





