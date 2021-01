Francesca Sofia Novello, palpatina al lato B di Valentino Rossi/ “Momenti di super..”

Bellissima, sorridente e fidanzata super innamorata, Francesca Sofia Novello si trova in Bahrain con il fidanzato Valentino Rossi a cui non fa mai mancare le sue attenzioni. Insieme da diverso tempo, sempre più uniti e complici, Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi si divertono molto insieme come testimoniano le ultime foto pubblicate su Instagram dalla modella e influencer. La Novello, infatti, ha pubblicato due scatti in cui non solo sfoggia tutta la sua indiscutibile bellezza, ma anche la complicità che ha con il campione di motociclismo. Se, infatti, nella prima foto è sola mentre è sul circuito sfoggiano un look sportivo che esalta le sue curve, nella seconda foto, è in compagnia del fidanzato a cui regala anche una simpatica palpatina.

FRANCESCA SOFIA NOVELLO E VALENTINO ROSSI: AMORE A GONFIE VELE

Dopo aver superato alla grande la quarantena, Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono sempre più innamorati e complici. I fan sono pazzi della coppia e, sotto l’ultima foto pubblicata dalla modella, si sono letteralmente scatenati con i commenti. “Backstage (nella seconda foto c’e una “palpata” vera) @camilss immortala sempre momenti di super livello”, scrive la Novello nella didascalia. “Adesso ci siamo”, scrive qualcuno. “Immagino quanto sia concentrato”, aggiunge un altro. E ancora: “Occhio che poi si vendica”, “Bellissimi”, “Hai fatto bene”. Insomma, l’ironia della Novello ha fatto breccia nel cuore dei fans di Valentino Rossi che, accanto alla modella, ha trovato la sua serenità sentimentale. E c’è chi sogna di vedere presto la coppia convolare a nozze e allargare la famiglia. Il 2021 sarà l’anno giusto per importanti progetti di vita insieme?





