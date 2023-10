“Francesca Sorrentino ancora interessata a Manuel”/ Parla ex di Uomini e Donne: “Il trono le servirebbe ma…”

Martina Grado: “Francesca Sorrentino tronista a Uomini e Donne? È ancora interessata a Manuel”

Sono in tanti a sperare che Francesca Sorrentino cambi presto idea e accetti la proposta di Maria De Filippi di salire sul trono di Uomini e Donne. Un argomento su cui si è espressa anche Martina Grado, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi ancora felice al fianco dell’ex tronista Giacomo Czerny.

GEMMA GALGANI PIANGE PER MAURIZIO A UOMINI E DONNE/ Tina sbotta: "Ti sta usando come personaggio..."

“Io penso che a Francesca il trono servirebbe. – ha esordito Martina durante la sua intervista a Casa Lollo – È palese che lei abbia ancora interesse per Manuel, però magari il trono potrebbe essere la soluzione o magari no. Lei ha fatto bene a essere sincera nel dire che non si sentiva di fare il trono, anche perché il trono è un’occasione.” ha quindi sentenziato.

Elena, lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne/ "Cosa ci guadagni a fare la santa? Sei abituata..."

Martina Grado su Perla e Igor: “Sapevo che sarebbero durati come un gatto in tagenziale”

Se per Martina è dunque palese che Francesca sia legata a Manuel ancora oggi, altrettanto chiaro è stato per lei sin dall’inizio che tra Perla Vatiero e il tentatore Igor Zeetti non avrebbe funzionato. “Io avevo già detto che Perla e Igor sarebbero durati come un gatto in tangenziale – ha tuonato l’ex corteggiatrice – perché non vedevo Perla minimamente coinvolta, era molto fredda, si vedeva che non provava trasporto.” Invece sull’ex di Perla: “Mentre per quanto riguarda Mirko e Greta, insomma, sono partiti in quarta. Non mi permetto di dire niente perché io alla prima esterna ero già innamorata però è stato molto caricata dalla situazione mediatica. Da spettatrice mi viene da dire, alle volte un po’ meno.” ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne: Riccardo Guarnieri assente dal trono over, per un nuovo amore?/ Il post insinua il dubbio

© RIPRODUZIONE RISERVATA