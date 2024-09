Francesca Sorrentino in crisi a Uomini e donne

Occhi puntati sul trono di Francesca Sorrentino che, chiusa la storia con Manuel maura, ha accettato di salire sul trono di Uomini e Donne per rimettersi subito in gioco e provare a cercare l’amore. Tuttavia, dopo le prime puntate di conoscenza dei corteggiatori, Francesca è entrata in crisi durante le prime esterne con i suoi pretendenti. Nel corso dell’ultima registrazione, infatti, Francesca Sorrentino ha vissuto momenti di ansia e di panico lasciandosi andare alle lacrime.

Quando inizia Uomini e Donne a settembre? Ecco quando va in onda programma Maria De Filippi/ Data ufficiale

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, inoltre, pare che la Sorrentino abbia vissuto una situazione analoga anche durante le esterne che non sono poi state trasmesse in studio da Maria De Filippi. Il percorso sul trono di Francesca, dunque, è già giunto ad un momento cruciale come fa sapere Lorenzo Pugnaloni.

Francesca Sorrentino lascia trono di Uomini e Donne per Manuel Maura?/ Spunta retroscena di Manuela Carriero

Francesca Sorrentino: la decisione su Uomini e donne nella prossima registrazione

Secondo quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni, le prossime registrazioni di Uomini e donne ci saranno mercoledì 18 e giovedì 19 settembre. Durante le nuove registrazioni di Uomini e Donne, gli occhi saranno puntati sul trono di Francesca Sorrentino che, nella scorsa registrazione, si è lasciata andare alle lacrime ammettendo di essere in forte crisi.

Secondo quanto ha fatto sapere Alessandro Rosica, inoltre, Francesca potrebbe lasciare il programma perché ancora innamorata dell’ex fidanzato Manuel Maura. Si tratta, tuttavia, di indiscrezione non confermate anche se Lorenzo Pugnaloni anticipa che qualcosa potrebbe accadere nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino lascia il trono per l’ex fidanzato Manuel Maura?/ La segnalazione