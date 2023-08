Francesca Sorrentino tronista di Uomini e Donne?/ L’ex Temptation Island pubblica una foto e…

Francesca Sorrentino sul trono di Uomini e Donne?

Francesca Sorrentino è uno dei nomi più caldi tra quelli accostati al trono della prossima stagione di Uomini e Donne. Tornata ufficialmente single al termine della sua avventura a Temptation Island 2023 dove ha deciso di dire addio al fidanzato Manuel, il nome di Francesca è balzato in testa tra quelli delle probabili protagoniste del trono rosa. Finora, i nomi più caldi erano stati quelli delle ex corteggiatrici Alice Barasciani e Carola Carpanelli, ma Temptation Island 2023 ha regalato popolarità a Francesca che, con il suo atteggiamento, ha conquistato la stima e l’affetto del pubblico.

Gemma Galgani, ultimo anno a Uomini e Donne?/ Parla Giorgio Manetti: "Non credo che..."

Nelle scorse ore, ad alimentare ulteriormente le voci è stata la stessa Francesca che, tra le storie del suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che sembrerebbe sia stata scattata nei camerini di Uomini e Donne.

La foto di Francesca Sorrentino

Con un vestito tipicamente estivo, i capelli alzati e un’aria serena e rilassata, Francesca Sorrentino si mostra in una foto che non è passata inosservata ai fan convinti che sia stata scattata proprio all’interno dei camerini di Uomini e Donne. Tanto è bastato per scatenare i rumors sulla presenza dell’ex fidanzata di Manuel sul trono. In realtà, al momento, tutta la squadra di Uomini e Donne è in vacanza.

Ludovica Valli: "Amo essere mamma, ma so che avrei bisogno del mio tempo"/ L'ex Uomini e Donne si racconta...

Raffaella Mennoia, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha annunciato che torneranno in ufficio dal 21 agosto anche per discutere della versione invernale di Temptation Island. Inoltre, le registrazioni delle prime puntate di Uomini e Donne, come ha svelato Lorenzo Pugnaloni, dovrebbero cominciare a fine agosto. Quella di Francesca, dunque, è una foto vecchia? Il dubbio resta.

LEGGI ANCHE:

Andrea Nicole choc: "Ero 47 chili di lacrime e malessere"/ Sfogo e foto in costume dell'ex di Uomini e Donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA