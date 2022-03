Francesca Tocca, Amici 2022/ Stanca delle avances di Rudy Zerbi “Incantato”

La polemica tra Francesca Tocca e Rudy Zerbi

Francesca Tocca è stata di recente protagonista di Amici 2022 per una polemica con Rudy Zerbi. Nell’ultima puntata del pomeridiano del rinomato programma condotto da Maria De Filippi, la famosa ballerina si è esibita in un passo a due. Il tutto fatto per mostrare a tutti i presenti i passi che, il giovane allievo, avrebbe poi eseguito direttamente con lei. Rudy Zerbi ha seguito con eccessivo trasporto ed è stato poi ripreso: “Rudy è finita, è andata via. Ti eri proprio incantato.” Con queste parole la professionista di danza ha gelato l’uomo, essendo a conoscenza dei vari episodi accaduti precedentemente. Il professore ha deciso di non controbattere. Nonostante la sua scelta però la ballerina ha deciso di mostrare il suo fastidio proprio per far capire che questa situazione sta creando del vero disagio. Dopo molte puntate, è ormai stanca dei suoi “apprezzamenti”.

Chi è Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici?

Francesca Tocca è nata a Catania nel 1989 ed è una nota ballerina di latino, professionista ad Amici, talent show di successo di Canale 5. Di lei sappiamo che ha sempre adorato ballare: ha studiato danza dalla tenera età e a 16 anni si è avvicinata al mondo dei balli di coppia. Proprio grazie a questa disciplina ha conosciuto Raimondo Todaro, ballerino (e ora maestro di Amici), che è diventato suo marito negli anni. I due, qualche anno fa, hanno deciso di allontanarsi perché pare che Francesca abbia avuto una storia con il ballerino di Amici Valentin Dumitu, poi tutto è tornato alla normalità e ora sembrano complici e innamorati. Dal loro amore è nata Jasmine. Nel 2013 insieme hanno fondato una scuola di danza a Catania e dal 2015 Francesca è tra le professioniste di Amici.

