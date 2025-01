Francesca Tocca, ballerina nata a Roma nel 1989, a “Verissimo” ha raccontato qualcosa della sua carriera e della sua vita privata, affrontando anche un tema complicato e spinoso come quello degli attacchi di panico, dei quali soffre da quando era una bambina: “Dopo che è nata Jasmine, per qualche anno sono spariti completamente, poi sono tornati. Ad oggi ci convivo, li gestisco: ho dei periodi in cui li gestisco meglio e sto bene e dei periodi in cui non ci riesco. Ho degli alti e bassi, come tutti. Penso che l’ansia non la superi mai e anche gli attacchi di panico. Impari e capisci come prenderli” racconta la ballerina, che poi afferma: “La mia debolezza è la mia forza. Sono debole ma anche forte”.

La ballerina, insieme a Raimondo Todaro, è diventata mamma di una splendida bambina, Jasmine, che lei definisce speciale, buona e tanto matura. Per lei, la mamma spera che intraprenda un’altra strada e non la sua, ma Jasmine sembra intenzionata a fare la ballerina, come i genitori: “La passione ce l’ha. Vuole ballare. Però non fa latino-americano, fa danza classica, danza moderna e hip-hop. Il papà è d’accordo”. Francesca ha cominciato a ballare da piccolissima, trasferendosi a Catania quando aveva appena 16 anni.

Francesca Tocca e l’addio ad Amici: “Ecco perché ho deciso di andare via”

Francesca Tocca è in una fase di rivoluzione della propria vita. Dopo ben nove anni nel cast dei ballerini di Amici di Maria De Filippi, la ballerina ha scelto di andare via e intraprendere un’altra strada. “Non è stata una decisione semplice quella che ho preso ma l’ho presa perché ho sentito dentro di me il bisogno di fermarmi un attimo” ha spiegato la ballerina. Lì dentro, la splendida ballerina di Roma ha passato nove anni bellissimi. “Non so se ho fatto bene o male ma sono una persona che quando sente una cosa, la segue. Mi sto godendo di più Jasmine, anche se lei non è d’accordo con la mia decisione” ha spiegato Francesca Tocca, dedicando un pensiero a tutti i suoi ex colleghi, che segue ancora con grande gioia.