Perché Francesca Tocca ha lasciato Amici? Finalmente arriva la verità

Francesca Tocca, ex ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi e moglie di Raimondo Todaro, anche lui ballerino, è stata ospite a Verissimo di Silvia Toffanin e finalmente ha fatto chiarezza sul suo addio al talent. Da settembre, infatti, non è più nel cast dei ballerini professionisti ed in questi mesi sono iniziate a circolare diverse teorie: da una presunta lite con Maria De Filippi fino all’aver abbandonato il talent per seguire il marito dopo che è stata licenziato. Francesca Tocca perché ha lasciato Amici?

A domanda secca la ballerina ha premesso: “Non è stata per niente semplice la decisione che ho preso però l’ho presa perché ho sentito dentro di me che era arrivato il momento di fermarmi un attimo” per poi aggiungere: “Ho fatto anni stupendi, ringrazio tutti li dentro. Sono stati fondamentali.” Nelle parole di Francesca Tocca dopo l’addio ad Amici non c’era rancore e delusione, semplicemente, senza scendere troppo nei dettagli ha rivelato di aver sentito il bisogno di fermarsi e prendersi una pausa e la decisione di lasciare Amici è stata presa da lei non dal programma.

Amici, Francesca Tocca sull’addio: “Era arrivato il momento di cambiare”

A Verissimo Francesca Tocca sul perché ha lasciato Amici ha poi aggiunto con un po’ di nostalgia: “Lì mi sono sempre sentita a casa, in famiglia e mi mancano da morire, mi manca tutto. Però mi sono ascoltata e ho detto che forse era arrivato il momento di cambiare” Pentita della scelta fatta? “Non lo so se ho fatto bene o male ma sono una persona che quando sente una cosa la segue.” Nel corso dell’intervista la ballerina ha parlato della sua carriera e della sua vita privata, dall’amore per il marito Raimondo Todaro fino agli attacchi di panico di cui ha sofferto in passato.