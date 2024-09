Francesca Tocca, chi è la moglie di Raimondo Todaro: una lunga storia d’amore

Francesca Tocca è la moglie di Raimondo Todaro, ballerino professionista nonché ex maestro di Ballando con le stelle ed ex insegnante di danza ad Amici di Maria De Filippi. A caratterizzare la loro longeva storia d’amore sono numerosi punti di comune: le origini (entrambi sono di Catania) ma soprattutto la grande passione per la danza che li ha fatti conoscere ed innamorare e che tuttora condividono. Classe 1989, Francesca Tocca al pari del marito si è appassionata di danza sin da bambina iscrivendosi all’accademia.

A seguire, in età adolescenziale, ha approfondito la disciplina dei balli di coppia e ha incontrato Raimondo Todaro (lui aveva 18 anni, lei 16); la coppia ha anche gareggiato insieme ai Campionati italiani di danze latino-americane nel 2006, classificandosi al secondo posto. La grande notorietà arriva nel 2015 quando entra nel corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi nelle vesti di ballerina specializzata nel latino-americano.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro: la figlia Jasmine, la crisi e il ritorno di fiamma

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, sul fronte privato, hanno avuto una figlia di nome Jasmine nel 2013 e l’anno successivo, nel 2014, sono convolati a nozze. La coppia ha vissuto un periodo di profonda crisi nel 2019 e sono arrivati alla separazione; nel 2021, però, i due ballerini hanno superato le difficoltà e sono ritornati insieme.

Entrambi condividono il grande amore per la loro famiglia e, in un’intervista rilasciata a Verissimo pochi giorni fa, Francesca Tocca aveva così parlato dei suoi genitori: “Capisco tutto quello che ha fatto mia mamma per me da madre, abbiamo fatto viaggi, lavori, ringrazio la mia famiglia. Forse lo dico poco ai miei genitori, mi hanno insegnato i valori più importanti, ancora oggi è una donna fortissima e vorrei diventare come lei. Hanno molto sofferto quando ci siamo separati, sono molto legati a lui”.

