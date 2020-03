Francesca Tocca/ Crisi con Raimondo Todaro per Valentin? Il web ironizza (Amici 2020)

Francesca Tocca è una delle ballerine professioniste del serale di Amici 2020 di Maria De Filippi, il talent show di successo trasmesso il venerdì in prima serata su Canale 5. La ballerina è anche conosciuta dal grande pubblico per essere la moglie di Raimondo Todaro, ballerino e volto noto di “Ballando con le Stelle”, anche se negli ultimi giorni si è vociferato di una possibile crisi tra i due. A lanciare la bomba è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini che ha parlato di una ipotetica cristi tra la ballerina professionista di Amici e Raimondo Todaro. Il motivo? Il feeling nato tra la bravissima Francesca e Valentin, il ballerino allievo di Amici. Il settimanale di gossip ha scritto: “scoppia la crisi tra la bellissima Francesca Tocca e Raimondo Todaro, lei ballerina di Amici, lui di Ballando con le Stelle. I due stanno insieme da 13 anni” ipotizzando che, dietro questo momento di difficoltà per la coppia possa esserci l’interesse nato tra Francesca e l’allievo Valentin Alexandru Dumitru. “Al centro della crisi potrebbe esserci Valentin Alexandru Dumitru, sempre del programma di Maria De Filippi, molto coinvolto nelle coreografie con la stessa Tocca” si legge sul settimanale scandalistico. E’ davvero così?

Francesca Tocca e Raimondo Todaro in crisi?

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono davvero in crisi per Valentin? Al momento nessuno dei due ballerini professionisti ha smentito la notizia trapelata sull’ultimo numero del settimanale Chi, anche se sui social non pubblicano una foto insieme dall’autunno scorso. L’ultimo scatto, condiviso da Raimondo Todaro sul suo instagram, risale all’ottobre 2019. Intanto anche il web ironizza sulla possibile crisi tra i due con post del tipo “un saluto a Raimondo Todaro che ci guarda da casa”. I social lo si sa non perdonano, anzi hanno sottolineato come l’ultima esibizione di Francesca Tocca con Valentin Alexandru Dumitru di Amici 2020 sia stata davvero bollente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA