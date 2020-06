Francesca Tocca dedica per Valentin Dumitru?/ “Innamorata della parte peggiore di te”

Francesca Tocca scrive una dedica d’amore e i fans pensano immediatamente a Valentin Dumitru. Nelle scorse ore, Raimon Todaro ha confermato la fine del suo matrimonio con la ballerina di Amici smentendo, però, i rumors su presunti tradimenti. La storia tra Todaro e la Tocca, infatti, “si è spenta piano piano, in maniera naturale” ed oggi i due continuano ad avere ottimi rapporti per il bene della figlia Jasmine. Il nome di Francesca Tocca torna così ad essere accostato a quello di Valentin con cui sarebbe stata avvistata qualche giorno fa durante un soggiorno in spiaggia. I due si sono conosciuti durante l’ultima edizione di Amici e , dopo un allontanamento, i due sarebbero tornati a frequentarsi. Molti fans, infatti, credono che Valentin e Francesca Tocca stiano insieme a confermare il ritorno dell’amore nella sua vita è stata proprio la ballerina che, tra le storie di Instagram, si è lasciata andare a parole ricche d’amore.

FRANCESCA TOCCA INNAMORATA DI VALENTIN DUMITRU?

Francesca Tocca si sbilancia e si lascia andare a parole ricche d’amore. “Ma vedi è che io mi sono innamorata della parte peggiore di te, delle tue lune storte, dei tuoi improvvisi ‘vaf…ulo’, dei tuoi scatti d’ira, dei tuoi stati di apatia e dei tuoi momenti di freddezza” – scrive la ballerina facendo subito pensare ai fans che sia una dedica per l’ex allievo di Amici. Il post, però, non si ferma qui, ma continua. “E quando ti innamori della parte peggiore di una persona – questa la parte del messaggio a cui facciamo riferimento –, di quella che tutti gli altri scartano già prima di iniziare, sei finita, non puoi più tornare indietro. L’amerai fino alla fine dei tuoi giorni. Perché questo è l’amore”, aggiunge. Quelle della Tocca sono parole importanti. Tra lei e Valentin, dunque, è scoppiato l’amore vero?



