Francesca Tocca e Valentin fidanzati?/ Misteriosa foto postata e poi cancellata…

Una foto che ritrae Francesca Tocca ai piedi di Valentin in una delle coreografie che i due hanno ballato insieme ad Amici 2020, questo è quello di cui i fan della ballerina, del concorrente di questa edizione e della coppia che i due hanno creato, discutono oggi. Dopo il silenzio dei giorni scorsi e il piccolo sfogo in cui ammetteva di essere un po’ stanca di questa situazione e di tutti questi pettegolezzi, la bella ballerina è tornata nell’occhio del ciclone proprio perché, nelle diverse foto postate nelle storie, ha inserito anche questo scatto che la vedeva ai piedi di Valentin. Lo scatto è stati poi prontamente cancellato ma tanto è bastato per far montare la polemica sui social riaprendo questa ferita che, a quanto pare, sanguina ancora. Alcuni sono pronti a scommettere che i due siano tornati insieme e che questo sia solo un piccolo errore o, forse, un indizio, altri ancora hanno di nuovo puntato il dito contro di lei.

FRANCESCA TOCCA E VALENTIN SONO TORNATI INSIEME?

Sono molti quelli che hanno accusato Francesca Tocca di essere senza dignità perché, molto probabilmente, ancora sta pensando a Valentin, il ballerino che prima l’ha sedotta e poi abbandonata addirittura raccontando sui social i dettagli della loro relazione e della loro intimità in barba alle regole del vivere civile ma, soprattutto, dando uno schiaffo anche a chi con Francesca ci ha passato un pezzo di vita importante ovvero Raimondo Todaro, il marito, e la loro bambina. Proprio mentre Francesca pensava al suo Valentin, il marito, o ex, postava le foto in compagnia della figlia alle prese con i compiti e poi con l’amato padre per una spaghettata notturna, e questo non ha fatto altro che spingere alcuni utenti ad essere ancora più cattivi, arriverà una nuova risposta oggi?



