Francesca Tocca e Valentin sono tornati insieme?/ Like sospetto della ballerina

Francesca Tocca e Valentin sono tornati insieme o si sono riavvicinati? E’ passato un mese da quando la ballerina professionista e l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi sono finiti al centro del gossip per il loro rapporto. Dopo il silenzio delle ultime settimane in cui i due sembravano aver intrapreso strade diverse, scoppia nuovamento il gossip per un like che Francesca Tocca ha lasciato al commento di una follower e che potrebbe indicare il riavvicinamento con Valentin. Come fa sapere il portale Gossip e Tv, Valentin, nelle scorse ore, ha pubblicato una foto scrivendo: “Sono tranquillo, tutto ciò che è scritto per essere mio sarà mio”. Tanti i commenti dei fans tra i quali è spuntato anche quello di una fan che, confessando una sua impressione, ha fatto sapere di essere convinta che tra i due ci sia ancora qualcosa.

FRANCESCA TOCCA E VALENTIN DI NUOVO INSIEME? UN LIKE SCATENA I SOSPETTI

Il rapporto tra Francesca Tocca e Valentin continua a generare commenti e impressioni varie. Una fan, in particolare, sotto la foto in cui Valentin si diceva tranquillo, ha scritto: “Lei è già sua perché sono uno nella mente dell’altro”. Quando, poi, un altro utente ha espresso la propria disapprovazione, ha aggiunto: “Io invece ho questa sensazione, guardando le varie foto/stories ho questo sentore. Poi boh, magari mi sbaglio”. A quest’ultimo commento, Francesca Tocca ha lasciato il proprio like scatenando la reazione dei fans, sicuri che i due abbiano riallacciato i contatti decidendo, però, di mantenere il segreto non parlando più sui social del loro rapporto. Tra i due ballerini, dunque, il rapporto continua? Francesca Tocca, da parte sua, resta in silenzio condividendo sui social solo foto in cui si mostra sola o insieme alla figlia.





