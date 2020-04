Valentin e Francesca Tocca dopo Amici/ “Non sarò mai perfetto, ma chi se ne fre*a”

Pubblicità

Cos’è cambiato tra Valentin e Francesca Tocca dopo Amici 19? L’ex allievo della scuola di Maria De Filippi e la ballerina professionista sono stati i protagonisti del gossip per diverse settimane. Valentin ha ammesso di essersi innamorato mentre lei è diventata il bersaglio di pesanti critiche. Da giorni, Valentin e Francesca Tocca hanno scelto di non parlare più della loro vita privata per evitare inutili pettegolezzi. Oggi, però, Valentin torna a far parlare di sè per il ritorno sui social. Il ballerino, però, ha scelto di non pubblicare assolutamente nulla che possa accostarlo nuovamente alla Tocca. Valentin, infatti, si limita a sfoggiare il fisico e a mostrare i suoi allenamenti. Sotto l’ultima foto pubblicata su Instagram, però, lancia anche una frecciatina a tutti i suoi haters: “non sarò mai perfetto, ma chi se ne frega”, scrive Valentin che continua a dedicare gran parte del suo tempo alla danza.

VALENTIN E FRANCESCA TOCCA LONTANI: LEI SI DEDICA ALLA FIGLIA

Tra Valentin e Francesca Tocca è tutto finito? Dopo la misteriosa foto pubblicata e cancellata dalla ballerina professionista di Amici, dai social, non arriva alcun indizio. La Tocca, nelle ultime settimane, pubblica foto e video in cui si mostra sola o in compagnia della figlia Jasmine. Nessun segnale che faccia pensare ad una frequentazione assidua tra lei e Valentin. Anche quest’ultimo non ha più affrontato pubblicamente l’argomento. I due, dunque, avranno deciso di allontananrsi definitivamente o avranno scelto solo la strada del silenzio? Domanda a cui è difficile rispondere. Quel che è certo è che la ballerina sta tenendo lontana dai social la sua vita privata. Una scelta che i fans apprezzano come dimostrano i tanti messaggi d’affetto che le inviano.





