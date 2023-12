FRANCESCA TOCCA, MOGLIE DI RAIMONDO TODARO/ “Dopo la rottura io ho avuto una storia, lui di più”

Raimondo Todaro e Francesca Tocca raccontano la loro storia d’amore a Verissimo. “Io ero in confusione, perché fidanzato, ma lei era una calamita”, spiega il ballerino nello studio di Silvia Toffanin. Ma non sono mancati i momenti difficili e le crisi. “Siamo cresciuti insieme, io ero una bambina”, ha detto invece la ballerina prima di lasciarsi andare alle lacrime di commozione. La loro figlia Jasmine è il frutto del loro amore, che ad un certo punto è andato in crisi. “Tante piccole cose hanno cominciato a fare cambiare il nostro rapporto. Ci vedevamo a casa la sera e non ci parlavamo più”, ha spiegato Francesca Tocca, che dopo la separazione ha avuto una storia con Valentin Dumitru.

“Era inutile prendersi in giro. Abbiamo tirato avanti troppo la corda, forse ci saremmo dovuti lasciare prima. Non c’era altra soluzione”, ha aggiunto Raimondo Todaro. La coppia è rimasta separata per due anni. “La mia famiglia non era contenta, mio padre è all’antica. Per loro è stato un fulmine a ciel sereno. Pensavano fossi impazzita e che l’avessi lasciato. Il loro primo pensiero era Jasmine, ma non hanno capito che ero arrivata al limite”, ha aggiunto Francesca Tocca. I due hanno avuto altre storie e non si sono pentiti di ciò. “Io ne ho avuta una, lui di più, si è divertito”.

E se la famiglia si allargasse? “Un nuovo figlio? Forse se fosse pronto, senza parto…”, ha spiegato Raimondo Todaro. Francesca Tocca ha assicurato di non essere incinta: “Mi piacerebbe per Jasmine, ma quando mi sentirò pronta. Ora non è il momento”. Ma Silvia Toffanin fa il tifo per loro: “Le poltrone di Verissimo hanno influenze magiche, portano bene”. Anche per Raimondo Todaro non è il momento giusto per loro. “Ora è infortunata e Amici senza di lei non è la stessa cosa”, ha concluso il professore del talent show di Maria de Filippi.(Agg. di Silvana Palazzo)

Francesca Tocca: dalla rottura col marito Raimondo Todaro alla storia con Valentin Dumitru, ballerino di Amici

Se c’è una storia d’amore che ad Amici ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso non è una di quelle nate tra gli allievi della scuola, bensì quella tra il prof Raimondo Todaro e la ballerina Francesca Tocca. I due sono marito e moglie da molti anni ma la loro relazione ha vissuto molti momenti difficili, fino ad una drastica rottura durata mesi. Francesca e Raimondo sono genitori di una bambina, Jasmine, per la quale sono sempre rimasti in buoni rapporti, anche nei momenti più difficili per la coppia.

Partiamo col chiarire che oggi Francesca e Raimondo stanno insieme e sono felici; tuttavia, negli scorsi anni, hanno dovuto affrontare voci di tradimento e gossip sfrenati sul loro matrimonio in crisi, scatenate soprattutto da un nome: Valentin Dumitru.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro: crisi superata? Come stanno le cose tra loro oggi

Stiamo parlando del ballerino che partecipò come concorrente ad Amici nel 2020 e che ebbe di fatto una storia con Francesca Tocca. In quel momento la ballerina e suo marito si erano separati ma non sono mancati i gossip secondo i quali sia stato proprio il rapporto con Dumitru a scatenare la crisi e poi la separazione della coppia. Francesca e Valentin hanno avuto una relazione durata qualche mese e seguita poi da un riavvicinamento della ballerina al suo ex marito, che poco tempo dopo è tornato ad essere suo marito a tutti gli effetti.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono tornati insieme, ma ecco che la scorsa estate nuove ombre sono calate sul loro matrimonio. Si è infatti tornati a parlare di crisi, voci fomentate dall’assenza di foto insieme sui social e di dediche. Si è addirittura rifatto il nome di Valentin a causa di qualche blando indizio social che non ha però avuto seguito. Todaro successivamente ha parlato di momenti difficili che possono capitare in ogni coppia e che, a quanto pare, sono stati definitivamente superati.











