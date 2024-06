Francesca Tocca e Raimondo Todaro, la crisi del passato e perché si sono separati/ “Non parlavamo più…”

Nel segno della passione comune per la danza ma soprattutto dell’amore coltivato in questi anni, Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono una coppia da far invidia. Li vediamo in amabili siparietti ad Amici dove condividono la scena seppur da due lati differenti; lei ballerina professionista, lui docente nella categoria di ballo. Il tempo cementa, l’amore ramifica e scalfisce la roccia: ma in questo percorso non mancano le intemperie e anche Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno vissuto una separazione in seguito ad un momento di crisi.

Malattia Raimondo Todaro, cos'ha avuto?/ "Due forme maligne all'intestino: l'ho scoperto solo grazie a..."

La forza dell’amore è stata più forte della crisi e la separazione di Francesca Tocca e Raimondo Todaro risalente ad anni fa avrà certamente contribuito a rendere ancora più solido il rapporto di oggi. Sono stati proprio i due ballerini a raccontare la genesi di quel momento difficile e le ragioni che stavano per separarli per sempre. “Andava tutto bene fin quando tante piccole cose hanno iniziato a far cambiare il nostro rapporto…”, raccontava Francesca Tocca a Verissimo.

Francesca Tocca, chi è la ballerina professionista di Amici/ Il tenero video alla recita della figlia Jasmine

Francesca Todaro e la crisi superata con Raimondo Todaro ‘grazie’ alla figlia Jasmine

“Non ci parlavamo più”, Francesca Tocca nel salotto di Silvia Toffanin pose l’accento su un momento della relazione con Raimondo Todaro dove la mancanza di dialogo fu forse il primo passo verso la crisi, poi fortunatamente superata. “Ci siamo tanto amati, non potevamo prenderci in giro e così decidemmo di separarci” – proseguì Raimondo Todaro, al suo fianco nello studio di Verissimo per quella toccante confessione.

Come accennato in precedenza, la separazione di Francesca Tocca e Raimondo Todaro è stata solo una sfida da superare: un ostacolo posto dal fato dinanzi al loro amore ma che proprio sentimento ha sbaragliato, scalzato, lasciando spazio unicamente ad un rapporto ancora più forte grazie anche all’amore congiunto per la figlia Jasmine. “Lei soffriva, non è stato semplice, prima di fare una passo del genere dovevo stare attenta…” – raccontò a Verissimo Francesca Tocca – “Jasmine è l’unica che ha creduto in noi, diceva: ‘Mamma e papà torneranno insieme’. E così è stato, siamo tornati uniti, ha vinto lei”.

Raimondo Todaro lascia Amici?/ "Al suo posto un famoso collega": di chi si tratta

© RIPRODUZIONE RISERVATA