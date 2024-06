Holden choc dopo Amici 2024: “Vorrei baciare Francesca Tocca!”/ Poi il messaggio social a Raimondo Todaro…

Holden e l’attrazione per Francesca Tocca ad Amici 2024: il precedente al Serale

Durante Amici 2024 ha spesso tenuto banco la situazione sentimentale di Holden, che ha legato moltissimo con Sarah Toscano pur ribadendo entrambi che si tratta solo di una grande amicizia. Anche la stessa vincitrice del talent ha di recente smentito il gossip su un loro presunto flirt in corso, con i fan della coppia ora costretti a mettersi il cuore in pace. Ma il cantante di Nuvola durante il Serale ha anche manifestato una certa attrazione nei confronti di Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro e professionista del corpo di ballo.

Malattia Raimondo Todaro, cos'ha avuto?/ "Due forme maligne all'intestino: l'ho scoperto solo grazie a..."

Già durante un guanto di sfida contro Mida, in cui hanno dovuto reinterpretare Mediterranea di Irama in chiave “sensuale”, Holden ha regalato un’esibizione bollente in coppia con la ballerina, modificando una frase della hit in “La tua verità la so, Francesca Tocca non ti merito però” e scatenando la reazione divertita di Todaro. Ora, però, il giovane cantante è tornato a parlare della Tocca attraverso una sorprendente confessione in radio.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, la crisi del passato e perché si sono separati/ “Non parlavamo più…”

Holden e la rivelazione choc in radio: “Vorrei baciare Francesca Tocca!“

In un’intervista a Radio Zeta, gli speaker hanno rivolto a Holden una domanda secca: “Chi vorresti baciare?“. Il cantante di Amici 2024 non ci ha pensato due volte e ha risposto con grande sicurezza: “Francesca Tocca!“, scatenando le reazioni in radio tra risate dei conduttori e urla a suon di “Bravo! Bravo!“. Al termine dell’intervista, però, l’ex allievo del talent ha voluto rivolgere un messaggio a Raimondo Todaro su X, chiarendo la situazione: “Raimondo scherzo“.

Raimondo Todaro ha litigato con Nicholas Borgogni?/ L’ex allievo di Amici unico assente ad un suo evento

Da un lato la non indifferente attrazione per la professionista del corpo di ballo, dall’altro l’interesse sempre attuale sul rapporto con Sarah Toscano: per Holden il dopo Amici 2024, oltre al successo del suo nuovo album Joseph, è anche all’insegna del gossip.

attento che mo te viene sotto casa pic.twitter.com/oCewYz56sS — g🐅| posatenebre (@sanguedallanima) June 10, 2024

Raimondo scherzo — Holden (@iamholdenmusic) June 10, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA