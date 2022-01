Francesca Vaccaro e Matteo, moglie e figli Carlo Conti/ Il loro ricordo più bello

Francesca Vaccaro e Matteo sono la moglie e il figlio del celebre presentatore Carlo Conti. Il conduttore di casa Rai non parla spesso della sua vita privata, ma quando lo fa è fiero di sottolineare l’amore che prova per la sua dolce metà e il suo bambino. La loro unione è il segreto che li tiene uniti, nonostante le difficoltà che si possono incontrare nella vita. Come quando Carlo Conti è stato ricoverato a causa del Covid-19, preoccupando i suoi cari ma al tempo stesso trovando un sostegno incredibile e quotidiano da parte di sua moglie e del suo piccolo Matteo.

Per quanto riguarda la sua storia d’amore con Francesca, sappiamo che le nozze sono state celebrate a Firenze il 16 giugno 2012. Appena un paio d’anni dopo è arrivato loro figlio, il piccolo Matteo, l’unico della coppia.

Carlo Conti e l’amore per sua moglie Francesca e per il figlio Matteo

Lei lavora come fashion blogger ed è costumista per un importante marchio d’abbigliamento toscano. I due si sarebbero innamorati dietro le quinte di Domenica In, ma tra i loro ricordi più belli c’è sicuramente un avvenimento più recente, ovvero la guarigione di Carlo e il suo ritorno a casa dopo il ricovero per il Covid.

In quell’istante tutta la famiglia si è sentita vicina come non mai, come raccontato all’epoca dalla moglie in un bel post condiviso sui social. La coppia, a quanto pare, tiene molto alla privacy: come si può notare sono molto protettivi nei confronti del figlio Matteo, a cui infatti oscurano il volto per motivi di privacy.

