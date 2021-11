Francesca Vaccaro e Matteo, moglie e figlio Carlo Conti/ “L’unico rimpianto è non…”

Francesca Vaccaro e Matteo sono i due, grandi amori di Carlo Conti. Il conduttore toscano, da anni protagonista indiscusso della Rai, è ospite dell’ultima puntata settimanale di Oggi è un altro giorno. Nonostante i grandissimi successi professionali ottenuti, il successo più bello e importante della vita di Conti è la sua famiglia. Dopo anni da single, il conduttore ha deciso di sposare Francesca Vaccaro, l’unica donna che è riuscito a portarlo all’altare. La coppia è sposata dal 2012 e ha coronato l’amore con la nascita di Matteo che oggi ha 7 anni.

Diventare papà ha cambiato totalmente la vita di Carlo Conti che, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi nel 2019, ha spiegato di avere un solo rimpianto. “Forse, l’unico rammarico che ho ogni tanto, è di non aver sposato Francesca almeno tre o quattro anni prima, invece di fare un po’ il ragazzaccio e di tirarla un po’ per le lunghe“, ha detto Conti.

Marito e padre innamorato, Carlo Conti, sposando Francesca Vaccaro e diventando padre, ha raggiunto una serenità privata che gli permette di godersi ogni istante della sua vita. La nascita di Matteo, in particolare, ha cambiato totalmente le priorità del conduttore toscano che, ora, mette al primo posto il benessere della sua famiglia.

«Fino a sette-otto anni fa, nella mia classifica c’ero io, poi veniva il lavoro, poi il resto. Ora, in cima a tutto c’è mio figlio, seguito dalla mia famiglia, poi arrivo io e solo dopo il lavoro. Nella vita si cambia ed è giusto così e tra qualche anno magari cambio ancora, chi lo sa. Ogni fase della vita porta con sé una visione e modi diversi di vivere. A determinarli sono anche le cose che ti accadono attorno, che ti cambiano. Quel che conta è restare coerenti con se stessi», ha raccontato a Oggi nel 2019.

