Carlo Conti ieri, domenica 1 dicembre 2024, durante il Tg1 delle 13.30 ha annunciato la lista dei Big del Festival di Sanremo 2025, questi sui social sono apparsi al settimo cielo e non vedono l’ora di esibirsi sul famoso palco dell’Ariston. Il noto conduttore ci ha tenuto a precisare che non è stato per niente facile scegliere i trenta cantanti che faranno parte del cast della kermesse musicale, molti altri artisti infatti meritavano di partecipare ma naturalmente non c’era posto per tutti. Ma chi sono i cantanti big che sono stati esclusi? Alcuni di loro ci sono rimasti davvero male per l’esito negativo e non hanno nascosto la loro amarezza sui social.

Albano escluso da Sanremo 2025, Roberto Alessi: "Carlo Conti dia spiegazioni"/ "Lo hanno fatto fuori"

Uno dei cantanti che aveva addirittura presentato più brani a Carlo Conti ma che non è stato scelto per la prossima edizione del Festival di Sanremo è Amedeo Minghi. Nelle scorse ore sui social il cantante ha fatto un sondaggio per chiedere ai suoi fan cosa pensano della lista dei big in gara, ma non ha fatto nessuna polemica. Anche I Jalisse avevano provato a far parte del cast, di fronte al rifiuto hanno reagito in modo molto ironico sui social. In un post che li ritrae mentre festeggiano hanno scritto che brindano ai 28 ‘no’ consecutivi, a detta loro un record incredibile. Nemmeno i due brani proposti da Albano Carrisi hanno convito Carlo Conti, di recente la figlia aveva rivelato che ci teneva moltissimi a partecipare a Sanremo 2025, dopo l’annuncio del conduttore però non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione.

Cantanti big Sanremo 2025: i 30 nomi/ Dissing Fedez-Tony Effe, Elodie favorita? Meno trap, più cantautori

Gli altri big esclusi dal Festival di Sanremo 2025: Sfera Ebbasta non l’ha presa bene, Chiara Galiazzo ironica

Molti altri noti e talentuosi cantanti sono stati esclusi dalla 75esima edizione del Festival di Sanremo, tra questi anche Chiara Galiazzo. Con ironia la cantante ha così commentato: “Ragazzi, sono stata segata anche quest’anno”, ha però fatto sapere che farà uscire lo stesso la sua canzone perché le piace moltissimo. Ai suoi seguaci ha rivelato che aveva presentato lo stesso brano anche lo scorso anno, questa volta però lo pubblicherà. Anche Shade ha reagito in modo ironico, tramite alcune storie postate su Instagram finge di telefonare alla fidanzata per dirle che sarà libero a San Valentino perché non dovrà cantare da nessuna parte. Ha poi aggiunto che ci riproverà il prossimo anno, scherzando ha aggiunto che magari farà un duetto con i Jalisse.

CHI SONO I CANTANTI BIG SANREMO 2025/ Carlo Conti lista nomi Tg1: Elodie, Ranieri, Giorgia, Fedez, Tony Effe…

A non prenderla affatto bene è stato invece Sfera Ebbasta, quando ha scoperto di non essere stato scelto per la prossima edizione del Festival di Sanremo ha pubblicato uno scatto che lo ritrae mentre mostra il dito medio. Il rapper nella didascalia ha scritto: “Avevo tutti i requisiti per San Remo”. Stando ai rumors tra i cantanti che sono stati esclusi dalla kermesse ci sono anche: Irene Grandi, Enrico Nigiotti, Sal Da Vinci, Arisa, Blanco, Petit, Gazzelle, Benji e Fede, Alex Britti, Nina Zilli, Madame, LDA, Raf, Michele Bravi, Mara Sattei, Myss Keta e altri ancora, loro però non hanno rotto il silenzio sui social per esprimere la loro delusione.