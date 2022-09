Francesca Vaccaro, moglie Carlo Conti/ Lei:”con Matteo il nostro amore è materia”

Francesca Vaccaro e l’amore per Carlo Conti

Francesca Vaccaro è la moglie di Carlo Conti, il celebre conduttore televisivo. Un grande amore quello nato tra il conduttore di tantissimi programmi di successo e di punta della Rai e della costumista conosciuta proprio dietro le quinte. Da dieci anni sono sposati e dal loro amore è nato anche un figlio di nome Matteo. L’incontro con Francesca ha cambiato per sempre la vita del conduttore che, in una intervista rilasciata al settimanale Chi, ha confessato: “per me esiste una vita prima e dopo Francesca perché, grazie a lei, sono passato dall’io al noi, da un mondo in cui ero al centro di tutti ed ero solo a uno che comprende un’altra persona”. Non solo, il conduttore ha anche rivelato che determinante nella loro storia d’amore è stato lo zampino della grande amica Antonella Clerici: “fu Antonella Clerici, a un certo punto, a dirmi: “O vai da lei con l’anello di fidanzamento, il brillocco, e dici che fai sul serio, oppure non ti avvicinare’. Sono andato da Francesca e le ho chiesto di sposarmi. Dopo sei mesi eravamo marito e moglie”.

Carlo Conti/ L'amicizia con Leonardo Pieraccioni: "siamo sempre gli stessi"

Dopo 10 anni d’amore, Carlo Conti ha fatto il grande passo di chiedere la mano di Francesca. Da allora tutto è cambiato grazie anche all’arrivo di Matteo, il figlio tanto desiderato ed amato su cui il conduttore ha detto “diventa il punto centrale, tutto quello che facciamo io e Francesca è per lui. Sono cambiate le priorità e le mie scelte professionali, come quella di non fare Sanremo quattro e cinque e L’Eredità”.

Top Dieci replica 3a puntata, Carlo Conti/ Anticipazioni e diretta streaming: Le Divine sfidano le Tre Grazie

Carlo Conti e Francesca Vaccaro: 10 anni di matrimonio

La storia d’amore tra Carlo Conti e Francesca Vaccaro prosegue a gonfie vele. Un amore reso ancora più intenso, bello e magico dalla nascita del figlio Matteo diventato il centro del loro mondo. “Con lui il nostro amore diventa materia, è il risultato del bene che ci vogliamo” ha detto il conduttore che dopo la nascita del figlio ha deciso di rinunciare anche a programmi importanti come “L’Eredità” e il Festival di Sanremo.

La coppia è legata da circa 20 anni, ma solo da 10 è felicemente sposata. Nel 2012 il matrimonio e proprio quest’anno hanno celebrato i primi 10 anni di matrimonio. “16/6/2012 Carlo&Francesca i primi 10 anni di matrimonio !!! 10 anni d’amore, di vita, di famiglia” ha scritto il conduttore sui social festeggiando così un anniversario davvero importante.

Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti/ "Esiste una vita prima e dopo di lei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA