Francesco Ambrosoli e Antonio Zequila, ex compagni di Simona Tagli/ “Troppo gelosa, chiamava 20 volte e…”

Tra gli ex compagni di Simona Tagli figurano Francesco Ambrosoli e Antonio Zequila: la battaglia legale per la custodia della figlia e…

In passato Simona Tagli ha vissuto una storia d’amore con Francesco Ambrosoli. Una relazione sbocciata in un battito di ciglia e finita nei peggiori dei modi, con una battaglia legale per la custodia della loro bambina. Ma chi è e cosa sappiamo di Francesco Ambrosoli? L’ex compagno di Simona Tagli è un affermato imprenditore e discendente di una importante famiglia attiva nel settore del miele. La storia d’amore con Simona Tagli, come dicevamo, ha portato nel 2005 alla nascita della figlia Georgia.

Per la custodia della figlia, Simona e l’ex compagno Francesco Ambrosoli hanno battagliato a lungo, segno che tra i due rapporti dopo la rottura non sono mai stati distesi. Decisamente migliori i rapporti intrattenuti con un altro ex, il mitico Antonio Zequila. A proposito della relazione Simona, in una intervista rilasciata nel programma Turchesando di Turchese Baracchi, l’attore ha ricordato con divertimento gli inizi scoppiettanti con la Tagli.

“Quando io l’ho conosciuta era nel massimo della sua espressione, sprizzava sensualità da tutti i pori. Lei era famosa e io no, era molto ambita con i suoi balletti televisivi. Era più giovane e aveva l’ormone in fermento. Mi ha conquistato la sua simpatia”, ha raccontato l’ex compagno Antonio Zequila. L’ex compagno ricorda il primo incontro, avvenuto ad una festa, e quelli successivi dove la passione è letteralmente divampata. Ma allora perché è finita tra Simona Tagli e l’ex compagno Antonio Zequila?

“Andavamo molto d’accordo, l’unico problema di Simona è che era gelosissima, mi chiamava 20 volte al giorno”, ha confidato. “Siamo stati sei, sette anni insieme, abbiamo convissuto. Io con Simona ho vissuto il fatto che volessi diventare famoso, lei era già famosa, io facevo i fotoromanzi”. Una lettura confermata dalla stessa Simona, che in passato aveva dichiarato di aver avuto una relazione con l’ex compagno Zequila, poi terminata.











