Francesco Arca, matrimonio in arrivo con la fidanzata Irene?/ “Posso dire una cosa sul futuro”

L’attore prepara le nozze con la fidanzata Irene Capuano? La verità

Nelle scorse ore Francesco Arca è stato intervistato nel podcast Mamma Dilettante, condotto ovviamente dalla celebre giornalista di DAZN Diletta Leotta, che ha provato a stuzzicarlo anche su temi personali intorno ai quali però i fan attendono delle risposte. E non poteva mancare una domanda su un possibile matrimonio tra l’attore e la storica fidanzata Irene ma Arca ha voluto mettere le mani avanti e precisare, dopo che la Leotta ha provato a far cambiare piani all’ex Uomini e donne: “Non potrei mai farti cambiare idea, anzi, io forse mi sposerò in un futuro, non adesso, non adesso” ha ripetuto due volte Arca che dunque per il momento rigetta l’ipotesi delle nozze ma preferisce pensare a godersi l’amore della famiglia anche sotto forme diverse.

Finalisti L'AcchiappaTalenti 2024, chi sono?/ Sensual Ladies e Denis Zygaltsov pronti a sorprendere

Francesco Arca ha poi anticipato i suoi piani e in caso di nozze desidererebbe un addio al celibato in stile Una notte da leoni, in poche parole un ricordo folle: “E’ una cosa talmente bella che chi non vorrebbe una cosa del genere?” ha confessato l’artista anche se bisognerà vedere se la sua Irene sarà d’accordo.

Vittorio Menozzi dopo il Grande Fratello pronto per Amici 2025?/ "Avevo superato i provini ma poi..."

Francesco Arca ricorda la storia con Laura Chiatti: “Mi sono chiesto perché non provarci”

Di recente il noto artista, che non tornerà sui canali Mediaset con la terza stagione di Fosca Innocenti dopo la decisione della tv di Cologno Monzese di farla finire, ha rievocato anche una sua celebre storia passata. “Quando stavo con Laura Chiatti, la seguivo sui set, la guardavo mentre si preparava per interpretare i vari personaggi e ho cominciato a provare un certo brivido. Così mi sono detto: perché non provarci?”.

Oggi invece Francesco Arca è felicemente legato alla sua Irene Capuano, e nonostante il matrimonio non sia ancora arrivato, la coppia ha già messo al mondo due figli in segno del loro amore, Maria Sole e Brando Maria e proprio per loro intende sempre continuare a lavorare e migliorarsi: “In passato mi sono sobbarcato tutte le critiche che arrivavano, sono andato avanti e ho sempre lavorato sodo” ha confessato l’ex volto di Uomini e donne e Pechino Express evidenziando i sacrifici fatti nell’arco della sua carriera.

Temptation Island 2024, Christian e Ludovica sono la terza coppia/ "Mi ha tradito due volte"

© RIPRODUZIONE RISERVATA