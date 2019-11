Francesco Cardamone/ “Il Preside è pelato, non capisce niente di capelli” (Il Collegio 4)

Allegria e risate non mancano con Francesco Cardamone ne Il Collegio 4. I fan sono impazziti per questo ragazzino dal ciuffo ribelle, che la settimana scorsa ha dovuto affrontare di nuovo il barbiere. Dopo essere riuscito a superare il primo shock, dovuto al taglio iniziale, lo studente ha infatti scoperto che il suo ciuffo è considerato ancora fuori norma secondo le regole della struttura. E così via al suo amato ciuffo anche per la seconda volta, anche se la reazione di Francesco Cardamone è stata più teatrale della precedente. Il ragazzo infatti ha chiesto di parlare subito con il Preside, riuscendo a far divertire i telespettatori. “No, no, no. Già li ho tagliati”, ha detto al Sorvegliante, mentre gli amici cercavano di calmarlo. “Me cacciate? Cacciateme”, ha aggiunto, “io me ne vado”. Mariana Aresta è stata fra le prime ad accorrere in suo aiuto, arrivando anche ad urlargli contro per farlo calmare: “Non te ne vai. Giuro che ti ammazzo, credimi. Siediti ti prego, io resto qui. Ti tengo la mano”, ha sottolineato con forza la ragazza di fronte alla prospettiva che Francesco lasciasse l’istituto. “Questa cosa che oggi è accaduta la trovo irrispettosa (…) A me i capelli mi devono coprire perché non mi piace la mia fronte. E’ un chilometro, io voglio sape’ chi l’ha inventata ’sta cosa?!”, ha detto poi al Preside, non ricevendo tuttavia alcun appoggio dalla massima autorità dell’istituto. Così alle telecamere, il ragazzo ha spiegato il motivo della mancata comprensione: “Il Preside è pelato, non capisce niente di capelli”. Clicca qui per guardare il video di Francesco Cardamone.

FRANCESCO CARDAMONE SHOW A “IL COLLEGIO 4”

La sfortuna si è abbattuta ancora una volta su Francesco Cardamone, fra gli studenti de Il Collegio 4 più apprezzati sui social. Il ragazzino romano infatti ha annunciato pochi giorni fa di essersi visto chiudere il proprio profilo Instagram dal gestore, per via di un dettaglio molto particolare. “Oggi sono stato inattivo perché è successo un casino con Instagram, perché stamattina alle 10:40, quando me so svegliato, Instagram mi ha detto che mi ha disattivato l’account perché ho meno di 13 anni. Quindi oggi ho dovuto fare un casino, ho dovuto mandare tutta la documentazione per far vedere che ero maggiorenne, maggiorenne di tredici anni”, ha detto in una delle sue Storie. Per fortuna il peggio è passato e dopo aver dimostrato di avere ben 14 anni, è riuscito a ritornare in pista. “Er dormire non fa pentire”, scrive come motto sul suo nuovo profilo, dove purtroppo troviamo pochissime foto. Sappiamo però che in settimana ha incontrato l’amica Mariana Aresta, come ha annunciato in un’altra Storia. “Questo essere inutile”, dice pubblicando una clip insieme alla ragazza.

